«Что скажете, шериф?»: в Москве прошла акция под окнами МВД

Возле здания МВД в Москве прошла акция, посвященная «неработающему» закону о геолокации, призванному помочь в поисках потерявшихся людей. Об этом пишет портал «Выбор народа».

Под окнами здания МВД на Житной улице появились три автоплатформы с билбордами, посвящёнными поиску пропавших людей. Надписи на поверхностях гласили: «Ежегодно погибают 6000 пропавших людей с включённым телефоном», «Закон о геолокации принят, но до сих пор не работает», «Что скажете, шериф?».

Как пояснил автор обращения, куратор проектов «ЛизаАлерт» Олег Леонов, принятый в России закон о геолокации позволяет определить местонахождение потерявшихся людей и помочь в их поисках, однако сотрудники МВД не передают необходимую информацию поисковикам и спасателям.

Я неоднократно, в том числе и через СМИ, обращался к министру Колокольцеву с требованием донести до личного состава обновления в законодательстве и сделать систему поиска эффективнее. Ответа нет, — заявил Леонов, добавив, что билборды стали последним средством достучаться до власти.

1 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о доступе силовиков к данным геолокации мобильных телефонов для поиска пропавших россиян. Сообщалось, что силовикам дадут доступ к входящим и исходящим вызовам с устройств россиян, а также к сведениям об их местонахождении. Получить их можно будет сразу же, как только поступит заявление о пропаже человека. Правоохранители смогут также передавать полученные данные волонтёрам для поисков пропавших.