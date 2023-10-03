Что сказал Шойгу про новую мобилизацию в России, кому придут повестки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Генштаб ВС РФ не планирует проводить дополнительную мобилизацию. Что еще сказал глава Минобороны?

Что сказал Шойгу про дополнительную мобилизацию

По словам Сергея Шойгу, на данный момент военнослужащих для специальной военной операции достаточно.

«В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции», — пояснил он.

Шойгу подчеркнул, что необходимости в новой мобилизации на данный момент нет во многом благодаря твердой патриотической позиции россиян, которые «активно пополняют ряды защитников Отечества».

Также министр обороны рассказал, что поступивших на службу в ходе текущего осеннего призыва, «в том числе из новых регионов», не будут направлять в зону боевых действий. Шойгу отметил, что нынешняя призывная кампания, которая началась 1 октября, проходит по плану.

Что сказали в Генштабе ВС РФ про дополнительную мобилизацию

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил, что командование Вооруженных сил России на сегодняшний день не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия. По его словам, добровольцев и контрактников сейчас достаточно для выполнения задач в рамках СВО.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов по проведению дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих на поступление на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе вооруженных сил, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — сообщил Цимлянский.

Кому будут приходить повестки осенью 2023 года

Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», осенний призыв ежегодно проходит с 1 октября по 31 декабря. Исключение делается для призывников, которые участвуют в сельхозработах (их начнут забирать в армию с 15 октября), а также жителей регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий (с 1 ноября). Под призыв подпадают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, которые признаны годными для прохождения военной службы.

Владимир Цимлянский сообщил, что начало отправки призывников со сборных пунктов начнется 16 октября, срок службы, как и прежде, составит, 12 месяцев.

Из президентского указа об осеннем призыве граждан РФ на военную службу следует, что с начала октября и до конца года в армию возьмут 130 тысяч человек. Во время предыдущего осеннего призыва, согласно указу Владимира Путина, на срочную службу должны были отправить 120 тысяч россиян. Под весенний призыв 2023 года подпадали 147 тысяч человек.

Будут ли призывникам присылать электронные повестки

Осенний призыв на военную службу в 2023 году пройдет по прежним правилам — призывники получат повестки в письменной форме. Глава комитет Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что рассылка электронных повесток будет происходить в тестовом режиме, но они продублируются бумажным вариантом.

«Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме», — пояснил парламентарий.

Как увеличились штрафы за неявку по повестке

С 1 октября 2023 года повысился штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины, теперь он составляет 30 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 октября 2023 года, если россиянин не сообщил в военкомат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или учебы либо о переезде на новое место жительства, его могут оштрафовать на сумму от 1000 до 5000 тысяч рублей (раньше — 3000 рублей).

Наказание от 5000 до 15 000 рублей ждет тех, кто не уведомил о выезде за пределы России более чем на полгода или не явился в военкомат в установленный срок.

От 10 до 20 тысяч рублей должны будут заплатить те, кто подлежит призыву на военную службу и не сообщил о выезде с места жительства во время проведения призыва.

Читайте также:

Какие новые штрафы для работодателей будут с октября, при чем тут военкомат

Правда ли, что срочников отправят в зону СВО и на новые территории РФ

В Минобороны России заявили о росте числа добровольцев