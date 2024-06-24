Что сделать из старой ванной и как сэкономить: топ сообществ «ВК» о ремонте

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Многие говорят: «Ремонт — это маленькая жизнь». Чтобы процесс обустройства жилья по своему вкусу не сказался на семейном бюджете и нервах, NEWS.ru сделал подборку пабликов в «ВК», посвященных преображению квартиры или дома и полезным лайфхакам.

«Золотые руки | Строительство и ремонт»

Это сообщество расскажет, как пpавильнo дeлать ремонт, чтобы сэкономить бюджет и воплотить в реальность проект мечты. Админы группы предлагают пользователям тыcячи идей для вдохнoвeния и сотни полезных видео, чтобы каждый смог забить гвоздь, вкрутить лампочку и собрать детскую кроватку.

На стене сообщества подписчики найдут много лайфхаков, как самостоятельно установить откидной механизм для дверей шкафа, сделать мангал своими руками на дачном участке из подручных средств или придать нужную форму водосточной трубе.

Кроме того, админы канала охотно размещают pабoты подписчиков нa стене в качестве примера и часто отвечают в комментариях на вопросы по ремонту и строительству. Нередко сами пользователи предлагают идеи для постов. Например, просят нарисовать чертеж садовых качелей, гамака или собачьей будки.

«Азбука ремонта | Строительство»

В этом сообществе собраны актуальные новости, полезные статьи о строительстве, ландшафтном дизайне и декоре загородных домов. Группа старается объединить людей, которые интересуются ремонтом. Для этого админы делятся полезными советами от успешных дизайнеров и архитекторов и рассказывают об удачных российских и зарубежных проектах.

Здесь можно не только вдохновиться классными постами и видео, но и оценить тематический юмор. Создатели канала ежедневно публикуют полезные лайфхаки и эстетичные фотоподборки для вдохновения.

«Сделай сам | Строительство»

Это сообщество также рассказывает о нюансах ремонта и строительства. Администраторы группы выкладывают новости и обучающие посты на тему инженерных тонкостей и ландшафта дизайна. В клипах есть ролики с советами по обустройству дома, квартиры, двора. Раздел статей наполнен материалами про дизайн интерьера и не только.

Пользователи узнают, как правильно класть кровельную крышу и делать дымоход, как заменить участок испорченного паркета и отреставрировать мебель. Многие идеи постов предлагают сами подписчики. Они также активно обсуждают лайфхаки в ленте сообщества и комментируют, какие из них работают, а какие — нет.

«Стройка — Строительство и Ремонт»

Это сообщество тоже посвящено строительству. Его создатели обещают подписчикам облегчить проведение любых проектных и ремонтных работ. Будь то дом, квартира или гараж. Здесь можно найти не только видео с советами и лайфхаками, но и посмотреть на преображение интерьеров.

Кроме того, в ленте группы часто рассказывают о новых технологиях в строительстве, водоснабжении и инженерном деле. Авторы сообщества периодически публикуют юмористические посты на разные темы, а подписчики в предложенных новостях делятся авторскими ремонтными работами.

«Строительство и ремонт»

Это сообщество поможет разобраться в основах строительства без особых финансовых и умственных затрат. Здесь пользователи найдут много интересных фотоподборок оформления интерьера в разных стилях — от сканди до лофта.

В ленте собрано множество идей для дизайна ландшафта, советов по садоводству и «фишек» дачного декора. Пользователи увидят, как своими руками можно превратить старую ванную в отличное место для отдыха, перекрасить кухню не хуже профессионалов и не переборщить с дизайнерскими решениями в жилье.

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