Что с ценами на яйца сегодня, 13 декабря: будут ли дешеветь, меры властей Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на импорт куриных яиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России поддержало обнуление импортных пошлин на куриные яйца с 1 января 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. Что об этом известно?

Для чего обнулили импортные пошлины

В Минэкономразвития пояснили, что во время заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию было принято решение, что с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года будет установлена льгота, освобождающая от уплаты пошлины на ввозимые в страну куриные яйца.

«На заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении пищевого яйца домашних кур, ввозимого на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Протокол заседания утвердил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что данная льгота в краткосрочной перспективе поможет сбалансировать внутренний рынок пищевых яиц и обеспечить рост предложения. Подчеркивается, что поставки могут осуществляться из дружественных стран.

«Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии», — уточнили в Минэкономразвития.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сейчас происходит с ценами на яйца

Генеральный прокурор России Игорь Краснов 8 декабря поручил проверить обоснованность повышения цен на куриные яйца, поскольку средняя розничная цена на данный продукт увеличилась за год более чем на 40%.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорилось в сообщении ведомства.

По данным Росстата, с начала 2023 года цены на яйца в России поднялись на 36,6%. Только в ноябре этот продукт подорожал на 15%

В Минсельхозе РФ подорожание яиц объяснили тем, что на них резко увеличился спрос. В связи с этим в ведомстве призвали увеличить объемы производства.

Руководитель Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что цены поднялись вверх из-за роста покупательской способности населения.

«Цены на яйцо выросли по многим основаниям. Выросла покупательная способность населения. Особенно в отдельных регионах. Это толкает цены вверх, если производство не поспевает за ростом спроса. Есть проблема птичьего гриппа. При этом есть все основания для роста цены у производителей яиц: дорожает стоимость ресурсов и услуг», — пояснила она.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Снизятся ли цены на куриные яйца

Финансовый аналитик, эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru заявил, что цены на куриные яйца будут расти.

«У нас цены имеют свойство двигаться только вперед. Может быть, только приостановлен рост этих самых цен на какое-то время или какое-то формально копеечное снижение цен произойдет. Но говорить о том, что цены опустятся до прежнего уровня, не приходится», — отметил он.

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов предположил, что к весне 2024 года цены на яйца могут вырасти еще больше и средняя стоимость за десяток приблизится к 140 рублям.

«Цены на яйца в России с текущих уровней вырастут еще на 15–20%. И это, надо сказать, оптимистичный сценарий. К середине апреля 2024 года стоимость десятка превысит 140 рублей», — подчеркнул эксперт.

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