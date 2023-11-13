Что с ценами на «вторичку» сейчас в РФ, какие проценты по ипотеке Цена самой дешевой «однушки» в центре Москвы составляет 10,75 млн рублей

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Самую дешевую на данный момент однокомнатную квартиру в центре Москвы на вторичном рынке можно купить за 10,75 млн рублей. Цену такого объекта Lenta.ru сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы». Что об этом известно, какие сейчас проценты по ипотеке?

Что сейчас с ценами на «вторичку»

По данным специалистов, наиболее бюджетный вариант для покупки квартиры Центральном административном округе Москвы расположен в Таганском районе, на первом этаже девятиэтажного дома. Его площадь — 37 квадратных метров. За ту же сумму можно приобрести объект в Мещанском районе столицы метражом 30 квадратных метров. Аналитики рассказали, что всего в ноябре 2023 года на «вторичке» ЦАО для покупки доступны 447 однокомнатных квартир. С июля текущего года объем предложения таких объектов упал на 14,2%.

Исполнительный директор «НДВ Супермаркет Недвижимости» Татьяна Подкидышева считает, что в России до конца 2023 года можно ожидать падения цен на «вторичку» в среднем на 8–10%, поскольку сейчас люди станут обращать больше внимания на жилье в новостройках, где действуют льготные ипотеки.

Гендиректор агентства недвижимости «Городской риелторский центр» Юлия Усачева заявила, что после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 15% цены на «вторичку» упали почти на 5%.

«После повышения ключевой ставки Центробанка и значительного удорожания ипотеки мы зафиксировали падение стоимости на „вторичку“ примерно на 5%. До конца года текущие цены не сильно изменятся, а с начала 2024 года темпы снижения могут ускориться и достичь к февралю 20%», — подчеркнула она.

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Почему падает спрос на жилье в новостройках

По информации сервиса «Циан.Аналитика», стоимость первичной недвижимости в крупнейших российских регионах в среднем составляет 160 тысяч рублей за квадратный метр. Она увеличилась за последний месяц на 2,4%.

Количество зарегистрированных договоров долевого участия в Москве по итогам октября сократилось на 17% к сентябрю — до 17 600. В Санкт-Петербурге аналогичное снижение составило 2% — до 9 тыс.

По мнению руководителя первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, подобные показатели связаны со снижением доступности ипотеки после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку.

Как Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк с 3 ноября повысил ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках на 1,4 процентного пункта. Таким образом, минимальная ставка теперь составляет 15,6%.

«Сбербанк с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбербанк скорректировал ставки на 1,4 процентного пункта», — сообщила пресс-служба компании.

При этом ставки по программам с государственной поддержкой не претерпели никаких изменений — минимальная ставка по программе «Господдержка» все еще составляет от 8%, по «Семейной ипотеке» — от 6%.

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