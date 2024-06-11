Что приготовить с лопухом: супы, салаты, закуски к мясу

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Лопух используется во многих средствах народной медицины. Но не реже он применяется и в готовке, например, в блюдах восточной кухни. Делимся подборкой лучших рецептов с лопухом.

Салат с лопухом по-сахалински

Для салата с лопухом по-сахалински лучше брать стебли, выросшие в мае или июне. Вам понадобятся:

лопух — 10 стеблей (или на свое усмотрение);

лук — 1-2 шт.;

соль — 1-2 ч. л.;

сахар — 1-2 ч. л.;

перец молотый (черный, красный) — по вкусу;

кунжут — по вкусу;

соевый соус — по вкусу;

растительное масло — 1–3 ст. л. для жарки.

Очистите стебли от листьев и кожицы, нарежьте брусочками по 3–5 см. Варите 25–30 минут. Вылейте воду, промойте. Нашинкуйте лук, разогрейте масло на сковороде. Выложите лук и лопух на сковороду, жарьте 20 минут. Добавьте соевый соус и приправы по вкусу. Жарьте еще 10 минут. Дайте салату остыть и подавайте к столу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лопух со свининой

Лопух — отличное дополнение к мясу, например, к свинине. Чтобы приготовить вкусное блюдо, вам понадобятся:

свинина — 500 г;

черешки лопуха — 500 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соевый соус — 3 ст. л.;

кунжут — по вкусу;

перец и соль — по вкусу;

растительное масло — 2-3 ст. л. для жарки.

Нарежьте свинину кубиками и обжарьте в масле до золотистости. Измельчите лук и чеснок, добавьте к мясу. Лопух промойте, нарежьте черешки брусками длиной 3–5 см. Добавьте к свинине, накройте крышкой и тушите на слабом огне 10 минут. Добавьте соус и специи, тушите еще 5–7 минут.

Суп из листьев лопуха

Любителям супов стоит попробовать щи с листьями лопуха. Вам потребуются:

листья лопуха — 300 г;

лук — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

рис — 40 г;

растительное масло — 2,5 ст. л.;

вода — 1,4 л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Суп с лопухом

Промойте и измельчите листья лопуха. Промойте рис. Картофель и лук очистите, нарежьте (картофель — некрупными кубиками, лук — мелкими кусочками). Жарьте лук на масле до мягкости. Вскипятите в кастрюле воду, всыпьте картофель и рис, варите до готовности (около 25 минут). Добавьте лук и лопух, дайте немного настояться (примерно 15 минут) и подавайте к столу.

Повидло из корней лопуха без сахара

Из лопуха готовят не только закуски, но и джемы. Вот, например, рецепт повидла из лопуха. Вам понадобятся:

корни лопуха — 500–600 г;

вода — ½ л;

уксусная эссенция — 4 ч. л.

Измельчите очищенные корни лопуха ножом или в мясорубке. Вскипятите воду с уксусной эссенцией, добавьте в кастрюлю массу из лопуха. Варите до загустения. Чем дольше варится повидло, тем гуще оно будет.

Отвар из корней лопуха

Отвар из корней лопуха считается полезным напитком, укрепляющим здоровье. Для его приготовления вам понадобятся:

корень лопуха — 25 г;

вода — 500 мл.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Очистите корень лопуха, положите в кастрюлю. Залейте горячей водой, поставьте на водяную баню с кипятком, грейте в течение 30 минут. Дайте отвару остыть и процедите.

Теперь вы знаете, что приготовить из лопуха. Неприхотливое растение легко дополнит самые разные блюда.

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