В Москве открылась международная выставка «Интерполитех-2023», на которой разработчики, производители и поставщики техники и технологий в области обеспечения госбезопасности представили свою продукцию. Там экспонируется оружие, экипировка, дроны, средства навигации и другие изделия.
О том, что происходит на выставке и какие экспонаты там представлены, — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс наблюдения РТР на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Комплекс поисковых средств на беспилотном летательном аппарате «Стрекоза» на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участник и посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Антидроновое ружье «Айрат-100 » на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Наземные роботехнические комплексы на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Система охраны границы на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Экспонаты компании "Швабе" на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ