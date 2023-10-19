В Москве открылась международная выставка «Интерполитех-2023», на которой разработчики, производители и поставщики техники и технологий в области обеспечения госбезопасности представили свою продукцию. Там экспонируется оружие, экипировка, дроны, средства навигации и другие изделия.

О том, что происходит на выставке и какие экспонаты там представлены, — в фотогалерее NEWS.ru.

Комплекс наблюдения РТР на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс наблюдения РТР на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Комплекс поисковых средств на беспилотном летательном аппарате «Стрекоза» на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс поисковых средств на беспилотном летательном аппарате «Стрекоза» на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Участник на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Участник на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Участник и посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник и посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Посетители на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Антидроновое ружье «Айрат-100 » на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антидроновое ружье «Айрат-100 » на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Наземные роботехнические комплексы на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наземные роботехнические комплексы на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стенд участника на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Система охраны границы на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система охраны границы на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Экспонаты компании Швабе на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспонаты компании "Швабе" на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Участница выставки держит в руках систему направленного подавления «Аргус-антидрон» на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участница выставки держит в руках систему направленного подавления «Аргус-антидрон» на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ