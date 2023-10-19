Винтовки, прицелы, роботы: что еще показали на выставке «Интерполитех-2023»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетитель на XXVII Международной выставке средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2023» на ВДНХ

В Москве открылась международная выставка «Интерполитех-2023», на которой разработчики, производители и поставщики техники и технологий в области обеспечения госбезопасности представили свою продукцию. Там экспонируется оружие, экипировка, дроны, средства навигации и другие изделия.

О том, что происходит на выставке и какие экспонаты там представлены, — в фотогалерее NEWS.ru.