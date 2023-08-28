Что подарить учителю 1 сентября вместо цветов: 10 недорогих вариантов Стоимость подарка школьному преподавателю не должна превышать трех тысяч рублей, иначе его могут расценить как взятку

Фото: shutterstock.com

1 сентября, в День знаний, принято дарить подарки учителям. И родители школьников порой ломают голову над тем, что подарить учителю, кроме банальных цветов. Выбор действительно не так прост, как кажется. Какой подарок точно понравится педагогу, а какой будет неуместен, сколько закладывать денег на презент и как выяснить вкусы учителя — в материале NEWS.ru.

Сколько должен стоить подарок учителю, чтобы его не сочли за взятку

По словам основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, первое, что нужно помнить при выборе подарка для учителя, — его стоимость ограничена законом. Она сообщила, что, согласно статье 575 Гражданского кодекса РФ, стоимость подарка для учителя не может превышать трех тысяч рублей.

«Надо понимать, что по закону подарок дороже трех тысяч рублей может быть расценен как взятка. Этот порог переходить нельзя», — сказала она.

Ирина Волынец считает, что такое ограничение не повод отказаться от подарков для педагогов, просто надо выбирать их в пределах установленной стоимости. По ее мнению, желание родителей и детей выразить таким образом свои чувства, благодарность — это нормально и даже приветствуется.

«Во-первых, это коллективный подарок, а не индивидуальный. То есть дарители не получают никакой выгоды. А во-вторых, у учителей довольно скромная зарплата, поэтому им иметь какой-то сертификат [подарочный] на самом деле очень здорово. То, что будет куплено на него, будет напоминать о любви, внимании учеников и родителей», — рассказала Ирина Волынец.

Как точно не прогадать с подарком учителю

Ирина Волынец считает, что самый беспроигрышный подарок учителю — это сертификат в магазин: книжный, бытовой техники, косметики (для женщин) или, например, охоты и рыбалки (для мужчин).

«Сертификаты дарят часто. Это на первый взгляд может показаться банальным, но прелесть такого подарка состоит в том, что учитель сам выберет что-то, что ему будет действительно нужно или что ему просто искренне понравится», — говорит Ирина Волынец.

По ее словам, многие родители и дети хотят подарить учителю что-то конкретное от всего сердца, но часто в выборе презента люди ориентируются прежде всего на свои вкусы и потребности. А они могут не совпадать с тем, что нужно учителю.

Фото: shutterstock.com

Ценятся ли подарки, сделанные своими руками

Лучший вариант подарка для учителя от детей на День знаний — что-то сделанное своими руками. Заслуженный учитель России Татьяна Бабурова в разговоре с NEWS.ru пояснила, что именно такие подарки педагоги любят больше всего и хранят долгие годы.

«Однажды мои выпускники подарили мне сувенир: из смеси хлебной муки и воды слеплена маленькая детская ладошка, 3–4 сантиметра в длину, а на ней лежит маленькое сердечко, раскрашенное в красный цвет. Оно так расположено, что будто бы вросло в ладошку», — поделилась Татьяна Бабурова.

Она добавила, что за всю карьеру педагога получала много разных подарков, но этот сувенир, испеченный детьми из хлебной муки, до сих пор остается ее самым любимым.

Какой подарок будет практичным

Руководитель клиентского сервиса интернет-магазина подарков Татьяна Константинова считает, что персонализированный ежедневник тоже будет неплохим подарком учителю на День знаний.

«Можно заказать обложку с персональным пожеланием или написать его внутри. Причем в такой надписи лучше использовать фразы, которые будут напоминать учителю о забавных или приятных моментах, связанных с классом. Такой подарок будет означать, что о нем подумали заранее», — советует Татьяна Константинова.

Еще один совет от Татьяны Константиновой — подарить пауэрбанк или термокружку. Это практичные подарки, которые точно пригодятся в повседневной жизни.

«Такие вещи нужны будут и для личного использования, и в работе, пригодятся в поездках на экскурсии, например», — отметила Татьяна Константинова.

А еще можно приобрести практичный, но необычный подарок, например лазерную указку, чтобы учитель мог вести урок, не вставая с места, или кружку с подогревом.

Фото: shutterstock.com

Уместно ли дарить учителю образовательные программы

Знания — тоже отличный подарок, считает Ирина Волынец. Она рекомендует подарить учителю билет на лекцию, сертификат на педагогический мастер-класс или даже образовательный курс. По ее мнению, подарки, связанные с повышением квалификации педагога, только приветствуются.

«Это способствует повышению профессионального уровня учителя, что опять же во благо для детей. Но лучше дарить не конкретный курс, а именно сертификат, чтобы учитель сам выбрал из нескольких предложенных вариантов, что ему больше интересно», — говорит Ирина Волынец.

Татьяна Константинова считает, что можно подарить учителю на День знаний не только образовательный мастер-класс или лекцию, но и курсы, связанные с хобби педагога.

Как заранее узнать, что учитель хочет в подарок

По мнению Ирины Волынец, лучше всего заранее выяснить, что любит или в чем нуждается учитель, ведь лучший подарок — то, что человеку действительно нужно.

«Это выясняется в процессе разговора. Понятно, что учителю, как правило, неудобно, он будет отнекиваться. Все-таки надо как-то добиться от педагога ответа на этот вопрос», — сказала она.

Ирина Волынец посоветовала «отправить в разведку детей». По ее словам, педагоги в разговорах на отвлеченные темы часто делятся со своими учениками такой информацией, например рассказывают о своих хобби.

С таким мнением согласна и Татьяна Константинова. По ее словам, узнать побольше о предпочтениях учителя перед тем, как дарить ему подарок, однозначно нужно.

«Если есть возможность ненавязчиво узнать об этом, то это позволило бы быть уверенным, что подарок точно будет ценным и приятным», — добавила она.

Фото: shutterstock.com

Что нельзя дарить учителю

Татьяна Константинова уверена, что есть и плохие подарки для учителей. Среди них — алкоголь, косметика, что-то из предметов одежды. Ирина Волынец добавила в этот список обувь, предметы личной гигиены и украшения.

«Есть какие-то общепринятые нормы. Не подарите же вы учителю нижнее белье или колготки. Это какие-то прописные истины», — заявила она.

Кроме того, Ирина Волынец рассказала, что не стала бы дарить наборы конфет, чая или кофе — одни из самых популярных подарков учителям. По ее словам, таким подарком учителя можно расстроить: во-первых, потому что педагог может не есть сладкого или не любить кофе, а во-вторых, это очень банально, без фантазии, будто для галочки.

Читайте также:

Бесплатная еда и автомат Калашникова: что изменится в школах с 1 сентября

В Госдуме призвали ввести в школах курс материнства и отцовства

Художник дал совет, как не ошибиться при выборе картины в подарок