Что подарить на 14 февраля любимому человеку или объекту симпатии

Валентинов день — важный праздник для влюбленных пар, накануне которого всех волнует вопрос — что можно подарить на 14 февраля своему любимому человеку или объекту симпатии. Но совершенно не обязательно готовиться к покупке дорогостоящих подарков. NEWS.ru подготовил подборку презентов с романтическим подтекстом, чтобы вы без труда смогли приготовить подарок на день святого Валентина и недорого произвести приятное впечатление.
Правила выбора подарков на день святого Валентина
Что подарить на 14 февраля понравившейся девушке или парню, либо любимому человеку? В каждом случае варианты подарков будут разными, да и в отдельности каждый человек — уникальная личность. Нет единого стандарта для всех, но есть обобщающие факторы. Подобрали общие советы, чтобы человек остался доволен подарком ко дню святого Валентина:
- Не стоит спонтанно и второпях идти в магазин, так как есть шанс купить ненужную безделицу. Обдумайте вид презента заблаговременно, поищите идеи в интернете — что оригинальное подарить на 14 февраля. Если читаете эту статью — вы на верном пути!
- Объекту вашей симпатии наверняка понравиться получать внимание с вашей стороны в течение всего дня. Кроме основного подарка продумайте романтические сюрпризы (ужин, свечи, романтическая настольная игра и прочие приятные вещи), проведите больше времени друг с другом, не скупитесь на теплые слова.
- Не забудьте про традиции — подарите валентинку с романтическим текстом, написанным собственноручно от души. Стандартные открытки с печатной основой вряд ли кого-то удивят.
- Лучше, если основной подарок будет полезным или запоминающимся. Многие люди ценят практичность, ну а романтические натуры будут в восторге от приятных впечатлений.
- Уделите внимание упаковке подарка. Это может быть оберточная бумага, красивая коробка или подарочный пакет. Упаковка добавляет красок и создает приятное трепетное чувство перед раскрытием презента.
- Мало определиться с тем, что подарить на 14 февраля, важно продумать и способ вручения. Если хотите креативно преподнести презент и произвести впечатление — надуйте шары (можно в каждый шарик поместить записку с комплементом), устройте поисковый квест, украсьте комнату, сделайте или распечатайте плакаты, повесьте совместные фото и прочие подобные вещи.
Что подарить девушке на 14 февраля
В преддверии праздника парни ломают голову — что подарить девушке на 14 февраля, чтобы быть в ее глазах настоящим мужчиной, внимательным и заботливым партнером, достойным ее расположения. Подготовили подборку романтических, классических и необычных, красивых и интересных идей в качестве подарка ко дню святого Валентина:
- Ювелирка. Эту классику жанра ставим на первое место. Ювелирные украшения всегда были и будут любимым подарком девушек. Оригинальные, классические, с гравировкой — рынок ювелирных изделий богат на идеи подарка, притом необязательно покупать золото высшей пробы. Многие девушки любят серебро или бижутерию с камнями, например, Swarovski. Можно подарить оберег — красную нить на запястье с кулоном. Такие варианты будут намного дешевле классического золота, но не менее элегантны.
- Живая роза в колбе.
Креативная альтернатива классическим букетам цветов. Прекрасный цветок, надежно спрятанный в прозрачную вакуумную колбу с подсветкой, будет не менее 5 лет радовать глаз девушки и напоминать ей о вас. Альтернативой также может быть светодиодный цветок в шаре.
- Сертификат в SPA-салон.
Лучше, если сертификат будет на сумму, а не на процедуру, а вид релакса девушка выберет в салоне сама. Можно устроить совместный поход на SPA-процедуры для пары, это непременно вас сблизит.
- Квест для влюбленной пары.
Если в вашем городе устраивают такие мероприятия — непременно воспользуйтесь. Квест позволит узнать друг друга поближе не только внешне, но и психологически.
- Пазл с фото.
Заказать такой презент можно в любой фотостудии. Там же вы найдёте другие идеи — кружки, футболки, толстовки, подушки с вашим совместным фото или фото девушки.
- Подарочный бокс.
Популярный вид подарка в последнее время. В качестве наполнения могут быть сладости, орехи, чай/кофе, косметические средства, элегантная посуда и многое другое.
Если вы ищете, что можно подарить на 14 февраля девушке, чтобы просто проявить симпатию, то предлагаем следующие идеи:
- красивый цветок в горшочке, например орхидея или азалия;
- букет из конфет и других сладостей;
- чайная пара кружек в форме сердец;
- зеркало или рамка с неоновой подсветкой;
- рамка-коллаж для фото;
- набор декоративных свечей;
- флешка со стразами;
- ночной светильник или проектор;
- стильные домашние тапочки.
Обрадовать девушку на День влюблённых не так сложно. Помните, что главное в подарке на день святого Валентина — проявление внимания, заботы и участия в ее жизни.
Что подарить мужчине на 14 февраля
Найти идеальный подарок на Валентинов день для парня бывает не просто. Но если учесть, что главное — это акцент на романтике, а парни бывают как романтичными, так и прагматичными, можно придумать, что подарить мужчине на 14 февраля для разных стадий отношений. Подготовили список романтичных, а также практичных подарков для мужчин:
- Бокал с гравировкой. Что может быть практичнее бокала, из которого мужчина каждый день будет пить чай или кофе, а гравировка напоминать о вас.
- Торт-валентинка. Не секрет, что мужчины — те ещё сладкоежки. А если вы десерт приготовите сами, он обязательно оценит ваши старания.
- Мужской букет.
Конечно, он будет не из цветов. Для такого подарка подойдут орехи, сухофрукты, колбасные деликатесы. У мастеров к праздникам обычно вариантов много — выбор за вами.
- Бумажник.
Достойный, солидный и нужный подарок. В меру строгий и универсальный удлиненный кошелек на замке с ручкой подойдет для тех, кто всегда носит документы, карты, наличные деньги, телефон и ключи при себе.
- Чайный/кофейный бокс.
Эти горячие напитки любят все, мужчины не исключение. Это вкусный и полезный подарок, благодаря которому можно обзавестись традицией совместно проводить время за чашечкой хорошего китайского чая или насыщенного молотого кофе.
- Беспроводные наушники.
Такой презент подойдёт парню, который любит слушать музыку во время пробежки или просто в течение дня, или разговаривать по телефону, находясь за рулем.
- Квадрокоптер.
Подарок не из дешевых, но если вы ищете что подарить на 14 февраля любимому мужу — этот вариант отлично впишется в ваши прочные отношения и произведет впечатление, ведь многие мужчины мечтают о такой «игрушке».
- Экстрим.
В зависимости от погоды в вашем регионе, можно подарить прогулку на снегоходах или квадроциклах. Для любителей активного отдыха такой подарок точно запомнится. Для отъявленного любителя экстрима можно подарить прыжок с парашютом, полёт в аэротрубе. Поездка на картинг тоже подойдет.
- Набор для путешествий.
Если вы ищете, что подарить на 14 февраля мужу, который проводит много времени в командировках, то набор с маской для сна, маленькой подушкой и прочими аксессуарами, полезными в дороге, придется кстати.
- Глобус-бар.
Оригинальный, интересный подарок для мужчины, который увлекается коллекционированием алкогольных напитков.
- Аксессуары в автомобиль.
Автолюбитель будет рад новым чехлам на сиденье, мощному автомобильному пылесосу, кружке-термосу, работающей от прикуривателя и прочим полезным в авто вещам. Как вариант, можно рассмотреть сертификат на обслуживание авто в автомойке или сервисе.
- Смарт-часы. Достойный подарок, если ищете, что подарить мужу на 14 февраля. Такие часы позволят следить за состоянием здоровья, отслеживать свою двигательную активность, да и просто это удобный аксессуар — можно принимать звонки, отвечать быстрыми сообщениями и видеть входящие, если телефона нет под рукой.
Варианты эротических подарков любимому человеку на 14 февраля
Настал черед тех, кто ищет варианты — что подарить на 14 февраля любимому человеку, стадия отношений с которым уже перешла далеко за грань конфетно-букетного периода:
- Для мужчины можно подготовить приватный эротический танец. Можно взять пару-тройку занятий у хореографа, например, в студии pole dance, или разучить движения и связки по видеоурокам. Не забудьте дополнить постановку красивым бельем, свечами и приятной музыкой.
- Игрушки для взрослых. Вариант подойдёт и для девушек и для парней. Выбранные в секс-шопе подарки разнообразят вашу интимную жизнь, кроме того они обостряют чувства и невероятно сближают. Что именно купить — наручники, ролевые костюмы, вибратор или прочие аксессуары — выбирать вам, основываясь на предпочтениях и тайных желаниях в вашей паре.
- Десерты в виде пикантных частей тела. Оригинальный эротический подарок, который можно заказать у кондитера.
- Съедобное нижнее бельё. Съедобные игрушки для спальни также можно найти в секс-шопе или интернет-магазине. Такое гастрономическое и телесное удовольствие вы оба запомните надолго.
- Возбуждающий блеск для губ (с охлаждающим или согревающим эффектом). Это чудо-средство повышает чувствительность интимных мест и непременно доставит удовольствие обоим.
- Постельное белье с позами из «Камасутры». Оригинальная альтернатива классической книге.
- Эфирное масло для массажа и, собственно, сам массаж. Освоить технику эротического массажа на любительском уровне можно также по видеоурокам.
- Духи с феромонами. Запах таких духов вызывает сексуальное желание у партнёра. Необязательно искать женские или мужские ароматы, есть варианты унисекс.
- Настольная игра для пары. Если вы ищете не только вариант, что подарить любимому на 14 февраля, но и чем заняться в романтический вечер, смело выбирайте игры для влюбленных. Они позволят паре сблизиться, а возможно и разогреть остывшие чувства, посмотреть друг на друга другими глазами.
- Ужин в гостинице с продолжением вечера в номере. Внесите разнообразие в вашу жизнь, отвлекитесь от быта. Для усиления эффекта можно сыграть в ролевую игру, например, представить, что вы только познакомились или что-то другое.
Что оригинальное и недорогое подарить на 14 февраля
Подготовили еще одну подборку, что подарить на 14 февраля оригинальное и недорогое:
- Завтрак в постель.
Этим проявлением любви и заботы вы зарядите день романтикой с самого утра. Правда приготовить нужно будет что-то особенное, бутербродами с колбасой вы рискуете убить всю романтику.
- Коробка со жвачкой «Love is...».
Изюминка, конечно же, не в самой жевательной резинке, а в легендарных фантиках-сюжетах с надписями о влюбленной паре.
- Парные подарки.
Отличный вариант, если ищете что подарить на 14 февраля недорого. Это могут быть парные футболки, кружки, плед на двоих, фартуки, если вы оба любите готовить, и прочее.
- Билеты на мероприятие. Это может быть спектакль с романтической постановкой, киносеанс, мастер-класс, квест, квиз.
- Любовные записки.
Их можно разложить в тех местах в доме, где в течение дня обязательно побывает ваш любимый человек (на зубной щётке, на кофеварке, в шкафу, в косметичке, бумажнике и т.д.). Романтическое настроение в вашей паре будет царить целый день и вечером наверняка не захочется останавливаться.
- Сертификат желаний.
Совмещает два вида подарка, если ищете что подарить на 14 февраля парню или девушке оригинальное и недорогое.
- Записки с признаниями.
Подготовьте записки из серии «Почему я люблю тебя...» Такой романтичный подарок на день святого Валентина станет особенным, произведёт приятное впечатление на партнера и обойдется недорого.
Из нашей подборки подарков ко дню святого Валентина вы наверняка найдете лучший вариант. Главное, чтобы презент вызвал положительные эмоции, оставил приятные воспоминания, а может он даже долгие годы будет напоминать о вашем трепетном отношении к человеку. Желаем приятного и незабываемого праздника!
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