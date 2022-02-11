Что подарить на 14 февраля любимому человеку или объекту симпатии

Валентинов день — важный праздник для влюбленных пар, накануне которого всех волнует вопрос — что можно подарить на 14 февраля своему любимому человеку или объекту симпатии. Но совершенно не обязательно готовиться к покупке дорогостоящих подарков. NEWS.ru подготовил подборку презентов с романтическим подтекстом, чтобы вы без труда смогли приготовить подарок на день святого Валентина и недорого произвести приятное впечатление.

Правила выбора подарков на день святого Валентина

Что подарить на 14 февраля понравившейся девушке или парню, либо любимому человеку? В каждом случае варианты подарков будут разными, да и в отдельности каждый человек — уникальная личность. Нет единого стандарта для всех, но есть обобщающие факторы. Подобрали общие советы, чтобы человек остался доволен подарком ко дню святого Валентина:

Не стоит спонтанно и второпях идти в магазин, так как есть шанс купить ненужную безделицу. Обдумайте вид презента заблаговременно, поищите идеи в интернете — что оригинальное подарить на 14 февраля. Если читаете эту статью — вы на верном пути!

Объекту вашей симпатии наверняка понравиться получать внимание с вашей стороны в течение всего дня. Кроме основного подарка продумайте романтические сюрпризы (ужин, свечи, романтическая настольная игра и прочие приятные вещи), проведите больше времени друг с другом, не скупитесь на теплые слова.

Подарки на день святого Валентина unsplash.com

Не забудьте про традиции — подарите валентинку с романтическим текстом, написанным собственноручно от души. Стандартные открытки с печатной основой вряд ли кого-то удивят.

Лучше, если основной подарок будет полезным или запоминающимся. Многие люди ценят практичность, ну а романтические натуры будут в восторге от приятных впечатлений.

Уделите внимание упаковке подарка. Это может быть оберточная бумага, красивая коробка или подарочный пакет. Упаковка добавляет красок и создает приятное трепетное чувство перед раскрытием презента.

Мало определиться с тем, что подарить на 14 февраля, важно продумать и способ вручения. Если хотите креативно преподнести презент и произвести впечатление — надуйте шары (можно в каждый шарик поместить записку с комплементом), устройте поисковый квест, украсьте комнату, сделайте или распечатайте плакаты, повесьте совместные фото и прочие подобные вещи.

Что подарить девушке на 14 февраля

В преддверии праздника парни ломают голову — что подарить девушке на 14 февраля, чтобы быть в ее глазах настоящим мужчиной, внимательным и заботливым партнером, достойным ее расположения. Подготовили подборку романтических, классических и необычных, красивых и интересных идей в качестве подарка ко дню святого Валентина:

Ювелирка. Эту классику жанра ставим на первое место. Ювелирные украшения всегда были и будут любимым подарком девушек. Оригинальные, классические, с гравировкой — рынок ювелирных изделий богат на идеи подарка, притом необязательно покупать золото высшей пробы. Многие девушки любят серебро или бижутерию с камнями, например, Swarovski. Можно подарить оберег — красную нить на запястье с кулоном. Такие варианты будут намного дешевле классического золота, но не менее элегантны.

Подарок на день святого Валентина unsplash.com

Живая роза в колбе.

Креативная альтернатива классическим букетам цветов. Прекрасный цветок, надежно спрятанный в прозрачную вакуумную колбу с подсветкой, будет не менее 5 лет радовать глаз девушки и напоминать ей о вас. Альтернативой также может быть светодиодный цветок в шаре.

Сертификат в SPA-салон.

Лучше, если сертификат будет на сумму, а не на процедуру, а вид релакса девушка выберет в салоне сама. Можно устроить совместный поход на SPA-процедуры для пары, это непременно вас сблизит.

Квест для влюбленной пары.

Если в вашем городе устраивают такие мероприятия — непременно воспользуйтесь. Квест позволит узнать друг друга поближе не только внешне, но и психологически.

Пазл с фото.

Заказать такой презент можно в любой фотостудии. Там же вы найдёте другие идеи — кружки, футболки, толстовки, подушки с вашим совместным фото или фото девушки.

Подарочный бокс.

Популярный вид подарка в последнее время. В качестве наполнения могут быть сладости, орехи, чай/кофе, косметические средства, элегантная посуда и многое другое.

Если вы ищете, что можно подарить на 14 февраля девушке, чтобы просто проявить симпатию, то предлагаем следующие идеи:

красивый цветок в горшочке, например орхидея или азалия;

букет из конфет и других сладостей;

чайная пара кружек в форме сердец;

зеркало или рамка с неоновой подсветкой;

рамка-коллаж для фото;

набор декоративных свечей;

Что оригинальное подарить на 14 февраля unsplash.com

флешка со стразами;

ночной светильник или проектор;

стильные домашние тапочки.

Обрадовать девушку на День влюблённых не так сложно. Помните, что главное в подарке на день святого Валентина — проявление внимания, заботы и участия в ее жизни.

Что подарить мужчине на 14 февраля

Найти идеальный подарок на Валентинов день для парня бывает не просто. Но если учесть, что главное — это акцент на романтике, а парни бывают как романтичными, так и прагматичными, можно придумать, что подарить мужчине на 14 февраля для разных стадий отношений. Подготовили список романтичных, а также практичных подарков для мужчин:

Бокал с гравировкой. Что может быть практичнее бокала, из которого мужчина каждый день будет пить чай или кофе, а гравировка напоминать о вас.

Торт-валентинка. Не секрет, что мужчины — те ещё сладкоежки. А если вы десерт приготовите сами, он обязательно оценит ваши старания.

Что можно подарить на 14 февраля pexels.com

Мужской букет.

Конечно, он будет не из цветов. Для такого подарка подойдут орехи, сухофрукты, колбасные деликатесы. У мастеров к праздникам обычно вариантов много — выбор за вами.

Бумажник.

Достойный, солидный и нужный подарок. В меру строгий и универсальный удлиненный кошелек на замке с ручкой подойдет для тех, кто всегда носит документы, карты, наличные деньги, телефон и ключи при себе.

Чайный/кофейный бокс.

Эти горячие напитки любят все, мужчины не исключение. Это вкусный и полезный подарок, благодаря которому можно обзавестись традицией совместно проводить время за чашечкой хорошего китайского чая или насыщенного молотого кофе.

Беспроводные наушники.

Такой презент подойдёт парню, который любит слушать музыку во время пробежки или просто в течение дня, или разговаривать по телефону, находясь за рулем.

Квадрокоптер.

Подарок не из дешевых, но если вы ищете что подарить на 14 февраля любимому мужу — этот вариант отлично впишется в ваши прочные отношения и произведет впечатление, ведь многие мужчины мечтают о такой «игрушке».

Экстрим.

В зависимости от погоды в вашем регионе, можно подарить прогулку на снегоходах или квадроциклах. Для любителей активного отдыха такой подарок точно запомнится. Для отъявленного любителя экстрима можно подарить прыжок с парашютом, полёт в аэротрубе. Поездка на картинг тоже подойдет.

Набор для путешествий.

Если вы ищете, что подарить на 14 февраля мужу, который проводит много времени в командировках, то набор с маской для сна, маленькой подушкой и прочими аксессуарами, полезными в дороге, придется кстати.

Глобус-бар.

Оригинальный, интересный подарок для мужчины, который увлекается коллекционированием алкогольных напитков.

Аксессуары в автомобиль.

Автолюбитель будет рад новым чехлам на сиденье, мощному автомобильному пылесосу, кружке-термосу, работающей от прикуривателя и прочим полезным в авто вещам. Как вариант, можно рассмотреть сертификат на обслуживание авто в автомойке или сервисе.

Что подарить на 14 февраля любимому мужу unsplash.com

Смарт-часы. Достойный подарок, если ищете, что подарить мужу на 14 февраля. Такие часы позволят следить за состоянием здоровья, отслеживать свою двигательную активность, да и просто это удобный аксессуар — можно принимать звонки, отвечать быстрыми сообщениями и видеть входящие, если телефона нет под рукой.

Варианты эротических подарков любимому человеку на 14 февраля

Настал черед тех, кто ищет варианты — что подарить на 14 февраля любимому человеку, стадия отношений с которым уже перешла далеко за грань конфетно-букетного периода:

Для мужчины можно подготовить приватный эротический танец. Можно взять пару-тройку занятий у хореографа, например, в студии pole dance, или разучить движения и связки по видеоурокам. Не забудьте дополнить постановку красивым бельем, свечами и приятной музыкой.

Игрушки для взрослых. Вариант подойдёт и для девушек и для парней. Выбранные в секс-шопе подарки разнообразят вашу интимную жизнь, кроме того они обостряют чувства и невероятно сближают. Что именно купить — наручники, ролевые костюмы, вибратор или прочие аксессуары — выбирать вам, основываясь на предпочтениях и тайных желаниях в вашей паре.

Десерты в виде пикантных частей тела. Оригинальный эротический подарок, который можно заказать у кондитера.

Съедобное нижнее бельё. Съедобные игрушки для спальни также можно найти в секс-шопе или интернет-магазине. Такое гастрономическое и телесное удовольствие вы оба запомните надолго.

Возбуждающий блеск для губ (с охлаждающим или согревающим эффектом). Это чудо-средство повышает чувствительность интимных мест и непременно доставит удовольствие обоим.

Постельное белье с позами из «Камасутры». Оригинальная альтернатива классической книге.

Эфирное масло для массажа и, собственно, сам массаж. Освоить технику эротического массажа на любительском уровне можно также по видеоурокам.

Что подарить девушке на 14 февраля pexels.com

Духи с феромонами. Запах таких духов вызывает сексуальное желание у партнёра. Необязательно искать женские или мужские ароматы, есть варианты унисекс.

Настольная игра для пары. Если вы ищете не только вариант, что подарить любимому на 14 февраля, но и чем заняться в романтический вечер, смело выбирайте игры для влюбленных. Они позволят паре сблизиться, а возможно и разогреть остывшие чувства, посмотреть друг на друга другими глазами.

Ужин в гостинице с продолжением вечера в номере. Внесите разнообразие в вашу жизнь, отвлекитесь от быта. Для усиления эффекта можно сыграть в ролевую игру, например, представить, что вы только познакомились или что-то другое.

Что оригинальное и недорогое подарить на 14 февраля

Подготовили еще одну подборку, что подарить на 14 февраля оригинальное и недорогое:

Завтрак в постель.

Этим проявлением любви и заботы вы зарядите день романтикой с самого утра. Правда приготовить нужно будет что-то особенное, бутербродами с колбасой вы рискуете убить всю романтику.

Коробка со жвачкой «Love is...».

Изюминка, конечно же, не в самой жевательной резинке, а в легендарных фантиках-сюжетах с надписями о влюбленной паре.

Парные подарки.

Отличный вариант, если ищете что подарить на 14 февраля недорого. Это могут быть парные футболки, кружки, плед на двоих, фартуки, если вы оба любите готовить, и прочее.

Билеты на мероприятие. Это может быть спектакль с романтической постановкой, киносеанс, мастер-класс, квест, квиз.

Что подарить мужчине на 14 февраля Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовные записки.

Их можно разложить в тех местах в доме, где в течение дня обязательно побывает ваш любимый человек (на зубной щётке, на кофеварке, в шкафу, в косметичке, бумажнике и т.д.). Романтическое настроение в вашей паре будет царить целый день и вечером наверняка не захочется останавливаться.

Сертификат желаний.

Совмещает два вида подарка, если ищете что подарить на 14 февраля парню или девушке оригинальное и недорогое.

Записки с признаниями.

Подготовьте записки из серии «Почему я люблю тебя...» Такой романтичный подарок на день святого Валентина станет особенным, произведёт приятное впечатление на партнера и обойдется недорого.

Из нашей подборки подарков ко дню святого Валентина вы наверняка найдете лучший вариант. Главное, чтобы презент вызвал положительные эмоции, оставил приятные воспоминания, а может он даже долгие годы будет напоминать о вашем трепетном отношении к человеку. Желаем приятного и незабываемого праздника!

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