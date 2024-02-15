Что отмечают 15 февраля 2024 года в России. Сретение Господне и другие даты

Фото: Простяков/РИА Новости

Репродукция Иконы «Сретенье». XVII век. Поволжье. Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева

15 февраля по литургическому календарю отмечают Сретение Господне. Согласно преданию, в этот день Богородица принесла младенца Иисуса Христа в храм Иерусалима для обряда посвящения Богу. Рассказываем об этом и других праздниках, отмечаемых 15 февраля.

15 февраля — Сретение Господне: история и значение праздника

Сретение Господне в 2024 году будет отмечаться 15 февраля, как и каждый год, так как праздник является непереходящим и отмечается на 40-й день от Рождества Христова. Такой срок связан с древней иудейской традицией: мать новорожденного мальчика посещала с новорожденным Иерусалимский храм через 40 дней от дня рождения для посвящения его Господу, а также приносила очистительную жертву.

Для принесения в жертву традиционно нужен был годовалый ягненок и голубка, однако для бедных семей делали исключение — можно было принести двух голубей. Так, Мария и Иосиф пришли в храм с Иисусом, а также с двумя птицами для принесения в жертву.

Есть предание, что после обряда к семье подошел 300-летний старец Симеон, который много лет занимался переводом Священного Писания. В одной из книг ему попались загадочные слова: «Се Дева во чреве примет и родит Сына». Но каким образом дева, что означало «девственная», может родить? Эти слова много лет не давали старцу покоя. Ему явился Ангел, который пророчил ему вечную жизнь и невозможность избавления от мук (невозможность умереть), пока тот не убедится в истинности пророчества.

Этот день настал, когда Мария и Иосиф принесли в храм Иисуса, рожденного от непорочного зачатия. Старец взял Его на руки, а значит, пророчество сбылось. Через некоторое время после этой встречи старец Симеон умер, то есть избавился от мук мирской жизни и обрел покой.

В наши дни значение Сретения — душевное сближение с Господом. Православные считают, что подобная встреча происходит у каждого верующего, к примеру, когда он первый раз приходит в храм. Считается, что с этого момента человек начинает идти по праведному пути и спасает свою душу, которую ждет освобождение и радость.

В этот день верующие ходят на праздничную литургию в храм. Принято в этот праздник совершать добрые дела, например, подавать милостыню, кормить бездомных животных.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сретение Господне

Приметы на Сретение 15 февраля

Православный народ встречал Сретение Господне как день первой встречи весны (затем был праздник Сороки, отмечаемый 22 марта, и Благовещение 7 апреля). Считалось, что в этот период были последние дни морозов, теперь можно было ждать весну.

На северо-западе Руси в этот день ходили в церковь освящать свечи, которые потом зажигали в ненастные дни, отгоняя беды. Освященную свечу давали держать умирающему, чтобы до прихода смерти рядом с ним не было места нечистой силе. Был в народе и довольно странный и опасный обряд: чтобы избавиться от головных болей, этой свечой люди подпаливали себе волосы.

Также 15 февраля в праздник Сретение Господне с особым вниманием относились к кормлению домашних птиц. Считалось, что если их плохо кормить в этот день, то к хозяевам придет бедность, а если хорошо, то в доме все лето будет еда, в том числе и яйца этих птиц в изобилии.

Были и погодные приметы. Усыпанное белыми звездами ночное небо или метель на 15 февраля предвещали позднее наступление весны. Если спокойная, солнечная погода, то будет хороший урожай льна. Если снегом заметает палку, кинутую на дорогу, то летом будет мало травы. Если таял снег, это означало, что будет хороший урожай пшеницы. Ветреный день 15 февраля предвещал хороший урожай фруктов.

Памятные дни 15 февраля 2024 года, кроме Сретения Господня

15 февраля в России отмечают не только церковный праздник. Есть и другие праздники и памятные дни:

День памяти воинов-интернационалистов

С 2011 года в этот день почитают россиян, исполнявших воинский долг за территорией нашей страны. Почему 15 февраля? В 1989 году в этот день были окончательно выведены советские войска из Афганистана. Однако это день памяти не только ветеранов Афганской войны, но и других военнослужащих РФ, которые участвовали во множестве конфликтов за пределами Отечества.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Праздники 15 февраля

Международный день онкобольных детей

Отмечается с 2003 года. Ежегодно у нескольких тысяч детей обнаруживают рак. Спасти удается около 70%. Из оставшихся 30% многие могли бы выздороветь, если бы не обстоятельства: нехватка денег, донорской крови, должного уровня медпомощи. Основной целью проведения Международного дня, а сегодня он отмечается уже в 90 странах, является поддержка онкобольных детей и их родителей, а также дополнительное информирование педиатров, профессионального медицинского сообщества, социально ответственных граждан о достижении успехов, о проблемах детской онкологии.

День войск правительственной связи РФ

О значимости этих войск, появившихся в России еще во время ВОВ, мы неоднократно слышали из приказов верховного главнокомандующего. Военнослужащие ВПС неоднократно находились и продолжают служить в горячих точках, принимать участие в ликвидации последствий техногенных катастроф, а также стихийных бедствий.

Международный день операционной медицинской сестры

В 2009 году дату 15 февраля учредила Европейская ассоциация операционных медицинских сестер, а профессия существует с 1891 года. У этих сотрудниц исключительно важная и ответственная задача, большая ответственность за здоровье пациентов. Довольно часто исход выздоровления и даже судьба больных, лежащих на операционном столе, зависит от квалификации операционной сестры, от знания и соблюдения множества правил, а также от практических навыков, приобретенных при участии в оперативных вмешательствах.

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