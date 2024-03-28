«Что от Украины останется?»: военэксперт назвал глубину «санитарной зоны» Военэксперт Тимошенко: «санитарная зона» на Украине должна быть в 300 км

Фото: МО РФ

«Санитарная зона», отделяющая Украину от России, должна составлять около 300 км, заявил NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. По его словам, при этом от Украины мало что останется.

[Президент России Владимир] Путин говорил о санитарной зоне. По моему мнению, она должна быть глубиной в 300 км. Возьмите циркуль, отмерьте 300 км от Белгородской области и Приднестровья. Посмотрите, что останется от Украины? — задался вопросом он.

Эксперт отметил, что сообщения о создании днепровской флотилии косвенно подтверждают эту информацию. Тимошенко высказал предположение, какая цель преследуется при этом.

Путин соображает в военном деле. Потому что без флотилии практически невозможно взять под контроль ни Одессу, ни Николаев, — заявил эксперт.

Ранее Путин допустил, что Россия с учетом атак ВСУ на Белгородскую область в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины санитарную зону. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.

Военный политолог Александр Перенджиев до этого предположил, что граница санитарной зоны может простираться до левого берега Днепра, включая южную часть, где находится Одесса. Он пояснил, что такая буферная зона является динамическим понятием, а не статическим, поэтому говорить, где она точно будет расчерчена, бессмысленно.