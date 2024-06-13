«Что они курят?»: звезда «Глухаря» высказалась о коллегах-иноагентах Актриса Тарасова назвала неумным хайпом поведение коллег-иноагентов

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Актриса Виктория Тарасова

Актриса Виктория Тарасова считает неумным хайпом антироссийские высказывания коллег-иноагентов, об этом она заявила в интервью NEWS.ru на полях 11-го Забайкальского международного кинофестиваля. В частности, звезда сериала «Глухарь» назвала Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) идиотом, который «бросил семью и смотался».

Вообще какой-то идиот. Семью бросил, даже детей. И смотался. Хочется у них спросить, что они курят в этот момент, когда дают такие интервью, что жрут, какие грибы? Иногда кажется, что это определенный хайп с их стороны. Но хайп какой-то неумный. Дальше-то что? Это же назад пути вообще нет, — отметила она.

Ранее актриса Яна Троянова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в соцсетях заявила, что Россия «виновна» в ее алкоголизме, поэтому у нее множество претензий к родной стране. Она также назвала РФ страной, в которой якобы «бушует алкоголизм и домашнее насилие». Троянова подчеркнула, что не простит блогера Анастасию Ивлееву и других российских публичных персон за то, что они поддерживают президента Владимира Путина.

До этого Троянова заявила, что считает заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей. По ее словам, Россия предала «меньшинство», которым она гордится. Актриса считает, что выражение «хороший русский — мертвый русский» в какой-то степени верно.