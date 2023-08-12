Что не так с Россией, где взрослый оскорбил ребенка с буквой Z Прокуратура добилась пересмотра дела об оскорблении ребенка за шапку с буквой Z

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

56-летний Александр Неустроев, увидев значок Z на шапке 11-летнего ребенка, нецензурно оскорбил его, затем попытался применить к нему физическую силу. Однако мальчику удалось вырваться и убежать. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

К какому штрафу суд приговорил мужчину за оскорбление ребенка с буквой Z

9 августа суд оштрафовал мужчину на семь тысяч рублей, а уголовное дело о хулиганстве было прекращено «за деятельным раскаянием». Добавим — и очень скорым, сразу после того, как «отважный» негодяй был задержан.

Оставим до поры недоумение по поводу, мягко говоря, странного решения суда, поскольку есть чему удивиться и посильнее.

Например: как так получается, что в нашей стране, ведущей СВО, гражданин России нападает на человека, приколовшего на шапку главный на данный момент военно-патриотический символ? К тому же жертва — ребенок! Это как если бы в 1942-м или 1943 году кто-то, допустим, в Москве, Ленинграде или том же Свердловске набросился на ребенка, приколовшего на шапку красную звёздочку. Тогда это было немыслимо. Почему оказалось возможным сейчас?

Оскорбивший ребенка был диванным критиком СВО?

Можно допустить, что не все из тех, кто не разделяет дух и задачи СВО, отправились в дальние и не очень путешествия. Кто-то и дома «мучительно» читает сводки Минобороны и грызётся в соцсетях. Эти заочные битвы не слишком закаляют. Досада только нарастает, а храбрости вступить открытый поединок не прибавляется? И вот какая удача: ребенок с маленькой буквой Z вместо кокарды на шапке.

Думается, что не раз и не два этот дядя встречал людей с символикой Z на одежде. По городам и трассам разъезжают автомобили с Z на стекле. Сомневаюсь, что он бросался на взрослых мужчин в порыве пацифизма.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем это дело похоже на события 90-х

Вообще, нечто подобное мы проходили в 90-е, когда наши солдаты и офицеры боялись надевать форму и появляться в общественных местах, дабы «не провоцировать» некоторых граждан на неадекватные поступки. И ведь случалось такое. Казалось, об этом давно забыли. Офицерский мундир, знаки отличия, символика снова предметы гордости военнослужащих РФ.

Плюнул в символ Z — плюнул в военного

Однако нынешний случай не беспрецедентный, что уж скрывать. Хотя про битву мужчин перезрелого возраста с детьми, признаюсь, слышать не доводилось. Убеждён, что главным аргументом «несогласных» будет: «мы же не против Армии, мы против СВО и её символики». Но главное-то заключается в том, что СВО неотделима сегодня от Армии. И символ Z родился не в кабинетах, а в недрах самой Армии — на фронте.

И если кто-то намерен плюнуть в этот символ, он плюнет и в того парня, который сейчас в окопе, и в того офицера, который уже не встанет и не вернется домой.

Как не допустить повторения ситуации

А что же Генеральная прокуратура РФ? Она изучила решение суда. Обнаружила ряд существенных процессуальных нарушений и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление. Уголовное дело в отношении Александра Неустроева будет возобновлено, поскольку противоправное действие причиняет ущерб не только потерпевшему школьнику, но и социально-нравственному воспитанию подростков и интересам страны.

Ну, и, наверное, последнее (крайнее, как говорят, военные). Что-то следует подправить в этом самом социально-нравственном воспитании, чтобы таких мальчиков с Z вместо кокарды было не один-два, а тысячи. Тогда станет ясно, что интересы страны понимают, выражают и поддерживают все.

А то, что этому «смельчаку» не дали откупиться семью тысячами рублей, вселяет хотя бы надежду на справедливость.

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