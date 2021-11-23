«Что мы дадим взамен?»: директор гимназии оценила предложение отменить ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — действительно пытка для школьников, особенно в регионах, заявила директор гимназии Святителя Василия Великого в Одинцовском районе Подмосковья Елена Хавченко «Царьграду», комментируя предложение председателя СК РФ Александра Бастрыкина отменить эту форму проверки знаний. Она объяснила, что школы не могут достойно подготовить учеников к ЕГЭ без репетиторства.

То есть здесь надо не просто о каких-то лозунгах [говорить], а системно разобраться — вообще что мы хотим. И по какому критерию мы хотим в десятку лучших образовательных систем мира войти. <...> Можно ли отменить ЕГЭ? Можно. Что мы дадим взамен? — сказала Хавченко.

Она добавила, что образование — стратегическая сфера национальной безопасности и на происходящее в нём стоит обратить внимание уже Следственному комитету, но сделать это нужно было много лет назад. Сейчас система образования подчинена ЕГЭ.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал ЕГЭ пыткой для учащихся, он выступил за его отмену и возврат советской системы образования. Более того, Бастрыкин предложил отказаться от градации степеней высшего образования.

Рособрнадзор назвал полный отказ от аттестации в форме ЕГЭ необоснованным. В ведомстве считают, что такая мера снизит качество образования в российских школах.