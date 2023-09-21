Что можно и нельзя делать в Рождество Богородицы 21 сентября, какие приметы Церковь 21 сентября отмечает Рождество Пресвятой Богородицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Христиане вспоминают рождение Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны. Что можно и чего нельзя делать в этот день?

Как возникло Рождество Пресвятой Богородицы

Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы ежегодно 21 сентября. С этого дня начинается церковное новолетие. На 21 сентября приходится равноденствие — осень вступает в полную силу.

Дева Мария родилась в Иерусалиме. Немолодая пара Иоаким и Анна долго не могли стать родителями. В те времена бездетность считали проклятием, Иоаким ушел в пустыню на 40 дней. Среди песков он просил о ребенке.

Рождение Марии стало для пары чудом. С трех лет будущая Богородица воспитывалась в Иерусалимском храме. Здесь к ней явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса.

Верующие считают, что именно с этого дня начинается новая история христианского мира — рождение Иисуса Христа, его крещение, распятие, воскресение и вознесение. Впервые Рождество Пресвятой Богородицы девы Марии стали отмечать еще в V веке. Для христиан этот праздник особенно важен, поскольку его считают «началом спасения всего мира». Рождение девы Марии — исполнение пророчества о том, что мир готовится к приходу своего Спасителя Иисуса Христа.

Что можно и нельзя делать 21 сентября

День рекомендуется начать с посещения храма. Также советуют принимать участие в богослужении, особенно в литургии, посвященной Рождеству Пресвятой Богородицы.

Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных церковных праздников, поэтому верующие не занимаются тяжелым физическим трудом. Также запрещается ругаться, ссориться и сквернословить.

На Руси в день рождения Богородицы старались не рукодельничать. Помимо этого, нельзя было отказывать в помощи нуждающимся.

В этот день не действуют церковные посты, поэтому праздник можно отметить с размахом. На стол допускается ставить яйца, молоко, сыр, мясо, рыбу и другие угощения. Также разрешено в небольших количествах употреблять вино.

Какие есть народные приметы в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

На Руси верили, что если 21 сентября будет теплая погода, то такой она останется до конца октября. Сильные дожди в день Рождества Богородицы означали продолжение дождей и в следующем месяце. О грядущих заморозках говорят роса на траве и низко летающие птицы. Это значит, что пора доставать теплую одежду.

21 сентября в народе устраивали застолье — тесть и теща должны были обязательно пригласить зятя. По преданию, после рождения дочери Анна и Иоаким украсили свой дом множеством цветов, поэтому в праздник им придают особое значение.

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