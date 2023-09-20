Что модно осенью 2023 года для женщин: Рогов и Лисовец дали советы Владислав Лисовец рассказал, какая одежда выходит из моды осенью 2023 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владислав Лисовец (справа)

Осенью 2023 года женщинам нужно обратить внимание на изделия из кожи и замши, а также белые колготки. Что сейчас в тренде, какую одежду и обувь советуют носить стилисты?

Какая верхняя одежда будет в моде осенью

Телеведущий, эксперт моды Владислав Лисовец сообщил NEWS.ru, что текущей осенью при выборе куртки или плаща предпочтение стоит отдавать приталенным моделям. По его словам, безразмерные пуховики начинают выходить из моды.

«Основным трендом осени-2023 станут кожа и замша. Остаются популярными куртки и плащи, но уже не оверсайз, а более элегантные и приталенные. <...> При этом выходят из моды огромные пуховики, которые так полюбились россиянам», — заметил стилист.

Цветовую гамму верхней одежды Лисовец советует подбирать по своему вкусу, но рекомендует отдавать предпочтение бордовому, горчичному и рыжему оттенкам.

«Модным принтом этого сезона станет крупная клетка, она всегда омолаживает и придает легкости образу», — сообщил эксперт моды.

Какая одежда и какие цвета сейчас в тренде

Стилист Александр Рогов считает важным трендом осени 2023 года белые колготки. В своем Telegram-канале он пояснил, что их нужно сочетать с одеждой светлых оттенков и темно-синих тонов.

«Еще один must have этой осени — юбка в горошек», — добавил Рогов.

Владислав Лисовец обратил внимание, что в моде остаются джинса и классическая одежда.

«Больше переходим к элегантно-классической одежде. Продолжаем миксовать принты. Не мучаемся и сочетаем разные цвета. Эстетика больше 2000-х, чуть-чуть 70-х, и остаются 90-е. Не боимся носить летние яркие цвета: салатовый, желтый, оранжевый. Это абсолютно нормально», — заявил эксперт моды NEWS.ru.

Он также напомнил, что в тренде всегда остается винтаж, и посоветовал россиянам не избегать секонд-хендов. Стилист призвал не бояться, что эту одежду уже кто-то носил. По его мнению, только в комиссионных магазинах можно найти вещи уникального кроя за приемлемую цену.

«Нужно искать что-то необычное, непохожее, не нужно бояться вещей, которые уже были в стирке, потому что винтаж всегда приветствуется и стильно выглядит. Я сам люблю секонд-хенды и рекомендую всем. Отличные джинсы можно найти в секонде, какую-то кожаную куртку с интересным кроем, которую уже не производят, тоже можно найти в секонд-хенде», — отметил Лисовец.

Стилист Эльвира Янковская текущей осенью рекомендует обратить внимание на блейзеры, как у принцессы Дианы, тренчи, белые рубашки свободного кроя и широкие брюки со стрелками.

«Классические вещи элегантны по определению, они всегда смотрятся дорого, роскошно, но не вычурно», — отметила специалист.

Как подобрать обувь и сумки на осень 2023

Лисовец рекомендует осенью 2023 года отдавать предпочтение обуви на каблуке.

«В моде этой осенью будут кожаные изделия, элегантная обувь, казаки, ботильоны», — сказал стилист.

Также в тренде будут большие сумки. Маленькие клатчи эксперт моды рекомендует использовать только для выхода на мероприятия.

Какая одежда выходит из моды

Владислав Лисовец заявил, что помимо объемных пуховиков из моды выходит спортивная одежда и обувь. Стилист рекомендует заменить кроссовки на сапоги на каблуках или ботильоны, а вместо худи и свитшотов добавить в гардероб свитера и водолазки.

«Мы оставляем все спортивное, забываем про спортивное и больше переходим к элегантно-классической одежде», — сообщил он.

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