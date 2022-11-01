«Что мешает тебе вернуться?»: Собчак задали вопрос о возвращении домой Блогер Степанова уличила Собчак в несостыковках после жалоб о преследовании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Блогер Вероника Степанова уличила в несостыковках жалобы Ксении Собчак на то, что она попала в беду, отрезана от семьи и переживает за своего директора и его коллегу, ставших подследственными по делу о вымогательстве. Блогер отметила, что Собчак не является ни подозреваемой, ни обвиняемой по делу, о чем и написала в Telegram-канале.

Ксюша, позволь уточнить, почему ты отрезана от близких? Что мешает тебе вернуться в Москву к семье, ты же не подозреваемая? На родине ты куда быстрее высвободишь своих сотрудников, — спросила Степанова Ксению Собчак.

Тверской суд Москвы 26 октября арестовал коммерческого директора медиахолдинга «Осторожно, Media» журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главного исполнительного директора Ростеха Сергея Чемезова. По информации агентства, Суханов будет арестован как минимум до 24 декабря. Вместе с ним арестован и экс-главред светского журнала Tatler Ариан Романовский.

Ксения Собчак проходит по делу свидетелем. Сама она никак не прокомментировала свой статус, а покинула Россию и прибыла в Литву по израильскому паспорту.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова ответила поддержавшей Собчак Ренате Литвиновой. Дипломат напомнила актрисе, чем «прославилась» журналистка за свою карьеру.