Что меняется с введением военного положения. Кратко Какие ограничения ждут регионы, в которых Владимир Путин ввёл особые режимы

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Президент Владимир Путин своими указами ввёл военное положение и «максимальный уровень реагирования» в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в ряде регионов вводится особый режим «среднего уровня реагирования», а на территории остальных субъектов Центрального и Южного федеральных округов — режим повышенной готовности. Всего различные ограничения коснутся трёх десятков субъектов, включая четыре недавно присоединённые. NEWS.ru разъясняет, что это значит и как изменит жизнь россиян.

Четыре уровня

Для всех регионов вводится четыре уровня ограничений: военное положение (в четырёх присоединённых к РФ территориях), средний уровень реагирования (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области), уровень повышенной готовности (все регионы Центрального и Южного федеральных округов, кроме перечисленных в предыдущем пункте) и все остальные субъекты РФ.

Если коротко, военное положение предусматривает комендантский час, досмотры автомобилей, изъятие собственности, задержание до 30 суток, принудительное отселение в другой регион, интернирование иностранцев, блок-посты, цензуру в сфере коммуникаций, усиление секретности в органах власти, ограничение продажи оружия, опасных веществ, лекарств и алкоголя, запрет митингов и забастовок, а также международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность государства.

Согласно ФКЗ о «Военном положении», на контролируемых РФ территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей применяются особые меры, прописанные в статье 7 конституционного закона.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Это усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, а также важных государственных и специальных объектов, предприятий жизнеобеспечения, транспорта, коммуникаций, связи, энергетики. Кроме того, под усиленную охрану берутся объекте, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, например АЭС или очистные сооружения.

Сами эти объекты жизнеобеспечения и указанные предприятия при военном положении переходят на особый режим работы.

С территорий, где введено военное положение, эвакуируются объекты хозяйственного, социального и культурного назначения, а жители временно отселяются в безопасные районы с обязательным предоставлением жилья.

На территории, где действует военное положение, вводится особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по ней. Там же приостанавливается деятельность политических партий, общественных и религиозных объединений, ведущих «деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и безопасность РФ».

Режим военного времени предусматривает привлечение граждан «к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению повреждённых (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также к участию в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями».

В период действия военного положения возможно изъятие у юридических и физических лиц, находящихся на территориях, где такой режим действует, имущества, «необходимого для нужд обороны <...> с последующей выплатой государством стоимости изъятого».

На территориях, где введено военное положение, запрещается или ограничивается «выбор места пребывания либо места жительства», массовые мероприятия, в том числе митинги, пикеты, демонстрации, а также забастовки и другие «способы приостановления или прекращения деятельности организаций». Также вводится запрет продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ. Вводится особый режим оборота лекарств, содержащих наркотические и сильнодействующие вещества, а также алкоголя.

Кроме этого, во время военного положения ограничивается движение транспорта и вводится комендантский час, при котором срок задержания граждан не может превышать 30 суток.

Вводится контроль за предприятиями транспорта, коммуникаций и связи, типографиями, вычислительными центрами, СМИ — их работа переформатируется «для нужд обороны». Работа радиостанций индивидуального пользования запрещается.

Над почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми по интернету и сотовой связи, вводится военная цензура, а также контроль за телефонными переговорами. Для этого создаются специальные органы цензуры.

На территории, где введено военное положение допускается «интернирование (изоляция) в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права граждан иностранного государства, воюющего с РФ», а также запрет либо ограничение на выезд за пределы территории страны.

В органах власти всех уровней и организациях вводится «усиление режима секретности». Также прекращается работа иностранных и международных организаций, которые, по данным властей РФ, «осуществляют деятельность, направленную на подрыв обороны и безопасности РФ».

Военное положение является основанием для создания территориальной обороны и координирующих их штабов. Деятельность таких штабов координируется главами субъектов. Подразделения территориальной обороны должны формироваться из числа работников силовых ведомств с привлечением гражданских лиц в добровольческие отряды. Такие формирования будут патрулировать улицы и охранять объекты. Деятельность этих структур регламентируется ФЗ «Об обороне».

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Остальные регионы

В Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях отдельным указом президента вводится особый режим. Он предполагает, как и в случае с военным положением, усиление охраны порядка и мер безопасности, дополнительной охраны военных, государственных и спецобъектов, в том числе предприятий жизнеобеспечения, транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и опасных объектов. В этих регионах вводится особый режим работы таких объектов и предприятий.

Кроме того, здесь могут проводить временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением жилья, вводить особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения и движения транспортных средств с проведением их досмотра.

В этих субъектах вводится контроль за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, типографиями, работой вычислительных центров и автоматизированных систем — власти вправе использовать их «для нужд обороны».

В других регионах Центрального и Южных федеральных округов, в том числе в Москве, водится режим повышенной готовности. Он предусматривает усиление охраны общественного порядка, а также военных, важных государственных и спецобъектов. Особый режим распространяется на работу объектов транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. Возможно также ограничение движения транспорта с досмотром.