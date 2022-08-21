«Что меня не убивает, убивает кого-то ещё»: главное о покушении на Дугиных Некоторые наблюдатели считают, что первые, кого стоит подозревать, — русские неонацисты, расколовшиеся в последние годы по «украинскому вопросу»

Фото: Соцсети

Дарья Дугина

Вечером 20 августа в Одинцовском районе Подмосковья взорвался внедорожник Дарьи Дугиной, известной также под псевдонимом Платонова — дочери философа и политолога Александра Дугина, которого считают одним из идеологов русского мира. 29-летняя девушка погибла на месте. Целью организаторов покушения мог быть в первую очередь её отец, который на той же машине вместе с ней приехал ранее на фестиваль «Традиция». Впрочем, сама Дарья также была заметной политической активисткой и политологом, активно поддерживала СВО на Украине. Публичные комментаторы уже обвинили в произошедшем СБУ, но высказываются и другие версии. Что известно о покушении на данный момент — в материале NEWS.ru.

Вечером в субботу Александр Дугин посещал вместе с дочерью организованный Захаром Прилепиным подмосковный фестиваль «Традиция», где читал лекцию. Худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков рассказал СМИ, что отец и дочь приехали на одной машине, но Дарья в итоге уехала одна около 21:30.

Предварительно, именно там, на парковке около усадьбы в автомобиль было заложено взрывное устройство. <...> Дугин планировал ехать вместе с дочерью, но в последний момент сел в другую машину, — сообщает Telegram-канал «112».

Машина взорвалась на Можайском шоссе около посёлка Большие Вяземы в Одинцовском округе. После взрыва машина врезалась в ограждение трассы.

Обломки от машины разбросало по всей дороге. Сначала была версия, что во внедорожнике взорвался газовый баллон. В настоящее время приоритетной версией является взрыв самодельного взрывного устройства, — написал Telegram-канал «112».

Сообщается, что Александр Дугин первым оказался на месте взрыва, «трагедия произошла на глазах у отца», что даёт основание предположить, что он ехал на другом автомобиле в качестве пассажира вслед за ней.



Следственный комитет возбудил уголовное дело об «убийстве общеопасным способом». Назначен ряд экспертиз, расследование взяла на особый контроль прокуратура Московской области.

Журналисты обратили внимание на совпадение: ровно за год до гибели дочери, 20 августа 2021 года Дугин опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» пост из одной строчки «То, что меня не убивает, убивает кого-то ещё» — парафраз высказывания Ницше, который уже назвали странно пророческим.



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Дарья Платонова (Дугина) родилась 15 декабря 1992 года в семье философов Александра Дугина и Натальи Мелентьевой. Окончила философский факультет МГУ, работала в Международном евразийском движении, которое основал её отец, — структуре, чью идеологию называют русским вариантом концепции «консервативной революции».

Дарья Платонова активно выступала с лекциями в поддержку русского мира и против ценностей западной демократии — в том числе для зарубежной аудитории. В первую очередь для французов, агитируя за политика-националиста Марин Ле Пен. Вела передачу на телеканале «Царьград».

В начале июля 2022 Дарью Платонову включили в санкционный список Великобритании. В сообщении британского МИД указывалось, что Платонова является «частым и известным автором дезинформации в отношении Украины на различных онлайн-платформах».

Уже в ходе СВО Платонова-Дугина ездила в Донбасс и посещала завод «Азовсталь» в Мариуполе, рассказав потом, что там находился «идеологический хаб» русофобов, а на месте чувствовалась «черная, сатанинская энергия».

По данным источников NEWS.ru, Дугина также имела отношение к набору добровольцев для участия в СВО.

Публичные комментаторы уже обвинили в произошедшем украинские спецслужбы.

Мерзкие негодяи! Террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь. В автомобиле. Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка! — написал в своём Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Главред Russia Today Маргарита Симонян в ответ на убийство Дарьи Дугиной призвала нанести удары по «центрам принятия решений» на Украине.

Российский военный корреспондент Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo, комментируя происшествие, заявил, что в Москве якобы готовились еще два теракта.

В течение последних недель в столице были предотвращены еще как минимум два теракта, — написал он.

Фото: СК РФ

Пегов утверждает, что не может раскрыть, против кого теракты были направлены, но отметил, что исполнителям «удалось зайти достаточно далеко». При этом никакого официального подтверждения такой информации нет. Сам Пегов считает, что речь идёт о работе хорошо организованной диверсионной сети.



Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству дочери российского философа. Политик охарактеризовал Украину как «некриминальное и нетеррористическое» государство и назвал произошедшее результатом борьбы политических группировок в России.

Представитель российского МИД Мария Захарова тем не менее призвала «компетентные органы» проверить украинский след.

Если подтвердится украинский след — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом, — заявила она.

При этом почти все сходятся во мнении, что главой целью организаторов покушения был сам Александр Дугин. Последний действительно является одним из самых ярких в России правых интеллектуалов, идеологов русского имперского национализма нашего времени, а помимо того, человеком со сложной и любопытной политической биографией.

По сообщению множества источников, он начал свой идейный путь в советском подпольном кружке «Чёрный орден SS», где изучалась нацистская эзотерика.

В начале 90-х вместе с Эдуардом Лимоновым был основателем ныне запрещенной и ликвидированной «Национал-большевистской партии», откуда вышел в 1998 году из-за идеологического расхождения с другими лидерами организации. В начале нулевых годов создал «Международное евразийское движение» выступавшее за так называемую «консервативную революцию», поддерживал политику Владимира Путина, со временем стали появляться сообщения о его близости к российским властям. Существует мнение, что именно Дугин сформулировал версию концепции русского мира, которая была взята на вооружение идеологическим блоком Кремля.

6 мая 2014 года в интервью сетевому информационному агентству ANNA-News Дугин, комментируя события в Одессе 2 мая 2014, призвал «убивать, убивать, убивать» «творивших беззаконие 2 мая».



К тому времени его уже достаточно давно называли тайным советником Путина — главным образом в западных СМИ. В целом именно в западной публицистике сложилось мнение о Дугине как человеке, оказывающем влияние на политику Кремля, в том числе в отношении Украины, и чуть ли не принимающем решения, однако никаких реальных доказательств этому нет, рассказал NEWS.ru на условиях анонимности один из политических экспертов.



По его словам, вслед за иностранными изданиями таким представлением прониклись и оппозиционные круги, в том числе весьма маргинальные. Как считает источник, расхожее мнение о влиянии Дугина на Кремль, а значит, его значимости в качестве цели для политического убийства межгосударственного уровня, сильно преувеличено, гораздо заметнее он был в среде русских националистов, расколовшихся после 2014 года по украинскому вопросу. По его мнению именно среди наиболее радикальной проукраинской части российских неонацистов стоит искать организаторов и исполнителей покушения, что в прочем не исключает той или иной их возможной связи с украинскими спецслужбами.