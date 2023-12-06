Что известно про запрет для школьников пользоваться телефонами на уроках Госдума РФ приняла закон о запрете телефонов во время уроков в школе

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете мобильных телефонов на уроках в школах, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД). Что об этом известно?

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Согласно закону, запрещается использовать мобильные телефоны в школах во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин пояснил, что родители и школьные учителя поддержали данную инициативу Госдумы.

«Независимо от политических фракций, мы, депутаты, поддерживаем решение, в результате которого повысится эффективность образования. Ребенок, придя на урок, не будет отвлекаться на телефон, играть на нем. Учителя также не будут сидеть в гаджетах. Смартфоны в школе можно будет использовать только в исключительных случаях, когда возникает угроза жизни ребенку или какая-то экстренная ситуация. Мы учли эту просьбу со стороны всего родительского сообщества и учителей» — заявил Володин.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что законопроект по использованию мобильных телефонов в школах, внесенный в Госдуму, не предполагает их полного запрета.

«Ученик будет всегда на связи с родителями, но в образовательном процессе мобильные устройства должны использоваться исключительно с разрешения учителя», — пояснил он.

25 октября сервис Superjob провел опрос, согласно которому, 83% родителей поддержали решение ГД РФ запретить во время уроков в школе мобильные телефоны.

Среди учителей такой запрет получил поддержку 87% респондентов. При этом полный запрет на мобильные телефоны у учеников в школе поддержали только 30% родителей и 60% учителей.

О внесении поправок в законопроект стало известно 1 декабря. В первом чтении его приняли еще 16 ноября. Документ был разработан и внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов и сенаторов в октябре. Им предлагалось усовершенствовать закон «Об образовании в РФ».

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Володин также отметил, что урок труда станет обязательным предметом в российских школах.

«Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», — подчеркнул спикер Госдумы.

В ходе заседания в нижней палате парламента в среду, 6 декабря, он заявил, что во время уроков труда девочек надо учить варить борщ, а мальчиков — держать молоток.

«Талант без трудолюбия, на диване, легко размотать. А в итоге даже самый одаренный ребенок окажется в тяжелейшей ситуации, ведь в юном возрасте ему не привили трудолюбия. Ну и, конечно, когда речь идет о детях, то на уроках труда девочек надо готовить к взрослой жизни, учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже. Что касается мальчиков, их надо учить держать молоток либо обучать новым технологиям, потому что какой мужчина и без навыков к труду?» — объяснил Вячеслав Володин.

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