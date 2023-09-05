Что известно об уничтожении первого танка Challenger 2 на Украине

Фото: UK Ministry of Defence/Global Look Press

Россия впервые уничтожила британский танк Challenger 2 в зоне СВО. Боевая машина состояла на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Какие подробности известны?

Российские военные ликвидировали танк британского производства в ходе спецоперации на Украине. Challenger 2 был поражен из артиллерии в боестолкновениях у Работино на Запорожском направлении.

Информацию об уничтожении танка подтвердили журналисты американского издания Forbes.

«Украинские вооруженные силы потеряли свой первый танк Challenger 2. Один из бывших британских танков горит на обочине дороги недалеко от Работино», — говорится в статье.

Авторы полагают, что танк подорвался на мине или попал под артиллерийский огонь, затем его «добили» ударные беспилотники.

Какие надежды возлагала Украина на Challenger 2

Потеря первого 69-тонного четырехместного Challenger 2 из 14, которые Великобритания передала Киеву, произошла через несколько дней после того, как Министерство обороны Украины рассказало о танке в видеоинтервью с бойцом 82-й бригады.

Боевые машины были переданы Киеву в марте в рамках военной помощи. Подавший в отставку министр обороны страны Алексей Резников первым прокатился на ней и заявил, что экипажи танков ВСУ быстро освоили управление Challenger 2.

«Еще год назад никто не мог бы подумать, что поддержка партнеров будет настолько сильной. Эти фантастические машины скоро приступят к выполнению своих боевых задач», — сообщил он.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов напомнил, что украинские военнослужащие возлагали большие надежды на британский танк. Они были уверены, что боевая машина дойдет до Крыма.

«Боевая машина была сожжена в боях под Работино на Ореховском направлении Запорожского фронта. Такие танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по их замыслу, должна была дойти до Крыма, но терпит поражение еще на первой линии российской обороны», — написал он в своем Telegram-канале.

Что говорят эксперты про уничтожение Challenger 2

Военный обозреватель Алексей Суконкин подтвердил NEWS.ru, что на опубликованных в Сети кадрах с горящим танком действительно запечатлен Challenger 2. По его словам, Британия запрещала Киеву использовать в бою эти машины из-за вероятных имиджевых потерь.

«По очертаниям похож: короткая пушка, не такая, как у нас, относительно корпуса. Башня похожа. И огромный тепловизор. Наверное, да, это Challenger 2. Их же предупреждали. А если говорить о бронировании, Challenger 2 примерно на уровне Leopard 2, там нет ничего сверхъестественного, все наши противотанковые средства могут его поразить», — отметил эксперт.

Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил, что Министерству обороны Великобритании теперь необходимо поменять описание к танку Challenger 2, в котором на официальном сайте ведомства говорится, что эта боевая машина «никогда не несла потерь от рук противника».

В Telegram-канале «Военная хроника» заявили, что факт участия британского танка в СВО свидетельствует о том, что ВСУ уже задействовали все свои резервы у Работино.

«Если британские танки будут уничтожены, а ощутимых территориальных результатов наступление ВСУ не принесет, неизбежно встанет вопрос о целесообразности зарубежных поставок таких вооружений на Украину. Танки Challenger 2 не демонстрируют уникальной живучести и боевой эффективности на поле боя. Машины горят так же, как и танки Leopard 2. Из этого можно сделать вывод, что американские M1A1 на поле боя ожидает та же участь», — говорится в материале.

Политолог Сергей Марков считает, что украинские военные используют свои последние возможности на поле боя.

«Подбили первый английский танк „Челленджер“. Долгое время ВСУ не выпускали британские танки на фронт, держали в резерве. Сейчас ВСУ бросили, возможно, все резервы, поэтому и британские танки пошли в огонь. Правильно эти подбитые танки поставить в Москве у британского посольства. И выставить счет британскому посольству за парковку», — написал он в своем Telegram-канале.

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