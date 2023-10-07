Что известно о вертолетчике Кузьминове: биография угнавшего Ми-8 на Украину

Фото: Соцсети

Максим Кузьминов

6 октября Telegram-канал Baza опубликовал кадры с церемонии прощания с Хушбахтом Турсуновым в Екатеринбурге — штурманом угнанного на Украину вертолета Ми-8. По данным канала, погибшего проводили в последний путь с воинскими почестями. Его посмертно наградили орденом Мужества. Вдова Турсунова выразила надежду, что пилота Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на Украину, найдут и убьют. Что известно о Кузьминове, где он учился и служил — в материале NEWS.ru.

Кто такой летчик Кузьминов, где служил и какой у него характер

По информации Telegram-канала Baza, 28-летний Максим Кузьминов является выпускником Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. Канал отмечает, что одногруппники описывали его как типичного спортсмена, который заводился с полтычка. По их словам, Максим всегда хотел летать, в училище он был шебутным и очень суетливым, а в учебе никак не выделялся.

Baza приводит слова знакомых Кузьминова о том, что странных привычек за ним не наблюдалось. Он был обычным парнем, ничего не предвещало беды, отметили они. Портал сообщает, что того же мнения о Кузьминове придерживаются сотрудники учебного заведения.

По информации Baza, после училища Кузьминова отправили на Дальний Восток в приморскую Черниговку. При этом сослуживцы заявили, что в работе он ничем не отличился и заработал репутацию спокойного парня, но с необычным подходом к выполнению служебных обязанностей. Канал отмечает, что он просил не давать ему ничего серьезного и стремился получать только мирные задания вроде транспортировки грузов. Вероятно, пишет Baza со ссылкой на коллег Кузьминова, это связано с его морально-психологическими соображениями. Но один из сослуживцев считает, что вертолетчик боялся за свою жизнь, не более, сообщает канал.

Как вертолетчик Максим Кузьминов относился к СВО на Украине

По информации Baza, у сослуживцев сложилось двоякое отношение к взглядам вертолетчика в отношении специальной военной операции России на Украине. Канал сообщает со ссылкой на одного из знакомых летчика, что тот никогда не смотрел в сторону Украины, хотя публично не выступал ни за, ни против СВО.

Другие знакомые, пишет Baza, вспомнили, что Кузьминов постоянно говорил о боязни попасть в плен ВСУ из-за опубликованных в Сети видеороликов.

Фото: МО Украины

Что известно об угоне Кузьминовым вертолета Ми-8 на Украину

В СМИ 5 сентября появилась информация о том, что российский вертолет Ми-8 был угнан из Курска и оказался на Украине. На борту боевой машины находились летчик Максим Кузьминов и еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Турсунов. Позже выяснилось, что инцидент случился 9 августа.

Затем Главное разведывательное управление Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых «затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление».

По информации Baza, Кузьминов служил в 319-м отдельном вертолетном полку армейской авиации, пункт дислокации которого находился в Приморье.

Вертолетчик Кузьминов заявил на пресс-конференции по случаю угона Ми-8, что других членов экипажа ликвидировали. Он также отметил, что получил за измену Родине $500 тысяч (48,7 млн рублей). В отношении него завели уголовное дело, расследование ведет ФСБ.

Реакция отца вертолетчика Кузьминова на угон Ми-8

Отец Кузьминова заявил, что в произошедшем виновата мать летчика Инна. По его мнению, она и сын должны покаяться перед Богом за все свои грехи.

«Она принимала такое участие в его воспитании, что финансы — это самое главное. Деньги, деньги и еще раз деньги», — возмутился он.

Отец вертолетчика добавил, что в последний раз виделся с сыном в 2014 году, а затем ничего не слышал о нем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что другие родственники рассказали о летчике Кузьминове

Одна из родственниц Кузьминова рассказала, что дедушка летчика запретил его матери общаться с его отцом и выходить за него замуж, потому что «тот сидел в тюрьме и вроде бы употреблял запрещенные вещества».

Другая близкая летчика подчеркнула, что родители его матери развелись, когда она была ребенком. Двух старших сестер и брата забрала ее мать, а ее саму в девятимесячном возрасте отец отдал на воспитание бабушке. По словам родственницы, мать Кузьминова за время СВО «не особо переживала за сына».

«Писала, что у Максима все хорошо: служит, одет, обут. Что ждет его и волнуется», — добавила женщина.

Что известно о матери угнавшего Ми-8 летчика Максима Кузьминова

Baza отмечает со ссылкой на источники, что за несколько месяцев до угона Ми-8 мать летчика Инна исчезла в Приморье. Она ушла в отпуск и перестала выходить на связь. Канал предполагает, что, оказавшись под ее влиянием, сын решился на преступление. Вероятно, женщина вела переговоры с украинскими спецслужбами, так как сильно переживала из-за мобилизации в России, пишет Baza.

«В декабре Кузьминова стала вести себя замкнуто — она упоминала, будто „собирается куда-то ехать“ и искать Максима. Уже в январе Инна ушла в отпуск, и больше ее не видели ни коллеги, ни близкие. Лишь позднее женщина сообщила, что искать ее не нужно. Несколько месяцев спустя Максим и угнал Ми-8», — сообщили источники Baza.

Фото: Соцсети

Что ждет Кузьминова на Украине, могут ли его ликвидировать

Вертолетчик Кузьминов может быть ликвидирован украинцами с целью пиара, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его словам, в таком случае Киев, вероятно, обвинит Россию в убийстве пилота.

«Они и нам окажут услугу. <...> Покажут неотвратимость единственно возможного финала для таких предателей — смерть», — рассказал Суконкин.

По мнению эксперта, Кузьминов подписал себе смертный приговор, предав товарищей. Предполагается, что они были расстреляны украинскими солдатами при попытке оказать сопротивление. Суконкин подчеркнул, что предателей нигде не любят, в том числе и на Украине.

Суконкин не исключил, что Кузьминова ликвидируют либо российские спецслужбы, либо украинцы в течение нескольких месяцев, а может и лет. По его мнению, вертолетчика гарантированно устранят за предательство.

«Это может случиться сегодня или завтра. Может быть, через пять-десять лет или через десятилетия. Но его по-любому могут достать. И, скорее всего, достанут», — заявил Суконкин.

Эксперт отметил, что аналогичные случаи были в российской истории. Так, в 1981 году летчик Александр Зуев угнал МиГ-29 и получил политическое убежище в США. Однако в 2001-м он погиб при загадочных обстоятельствах, совершая учебно-тренировочный полет в районе Сиэтла. По мнению Суконкина, его гибель могла стать следствием операции, проведенной российскими спецслужбами.

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