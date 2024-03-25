Что известно о трех новых фигурантах по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: t.me/moscowcourts

Диловар Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы

В рамках расследования уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Следственный комитет установил роли еще ряда фигурантов. Какие подробности известны?

Что известно о новых подозреваемых

Суд доставил нового фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова. Мужчина был последним владельцем автомобиля «Рено», на котором приехали нападавшие к «Крокусу» и уехали с места преступления. Один из арестованных террористов — Шамсидин Фаридуни — вовлек в организацию теракта Аминчона и Диловара Исломовых в начале марта 2024 года, следует из новых материалов следствия.

Предположительно, они отвечали за транспорт и логистику. Через Диловара злоумышленники приобрели белый «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокусе».

Еще один обвиняемый — это Исроил Исломов, отец владельца «Рено» и Аминчона. Ему 62 года, он имеет среднее образование, не работает. Известно, что Исломов-старший женат, у него есть пятеро детей, зарегистрирован в Тверской области. Ранее судим не был. Говорит по-русски, но с трудом.

Третий фигурант — Аминчон Исломов. Он — брат владельца «Рено». Ему 33 года, он из Твери.

Фото: t.me/moscowcourts Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле», в здании Басманного суда Москвы, где проходит избрание меры пресечения в отношении троих сообщников террористов

«Всю семью Исломовых завели в зал суда — братьям предъявлены обвинения в пособничестве террористам из „Крокуса“, а их отец остается в качестве подозреваемого. Заседания в Басманном районном суде проходят раздельно — братьев Аминчона и Диловара, а также их отца Исроила. Следствие ходатайствует перед судом об аресте двух братьев, так как им предъявлено обвинение, и их отца в качестве подозреваемого по уголовному делу о пособничестве терроризму. Пресс-служба СК РФ сообщает, братья вступили в террористическую группу в январе и марте этого года. Шамсидин Фаридуни с целью совершения террористического акта не позднее января 2024 года вовлек в состав группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова», — сообщает Telegram-канал Readovka.

Все трое новых фигурантов дела о теракте отправлены в СИЗО до 22 мая.

Кого из подозреваемых арестовали ранее

Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» вчера, 24 марта.

Первым был арестован 32-летний Далерджон Мирзоев. В зале суда стало известно, что задержанный является уроженцем Таджикистана. У него есть четверо несовершеннолетних детей, включая полуторагодовалых двойняшек. У Мирзоева была временная регистрация на территории России. Он оформил ее в Новосибирске, но срок ее действительности уже истек.

Еще один арестованный, Рачабализода Саидакрами, родился 4 февраля 1994 года. Он женат, является отцом одного ребенка. Обвиняемый — безработный, у него неоконченное среднее образование. Во время суда он заявил, что не помнит, где был зарегистрирован в России.

Третий обвиняемый по делу о теракте в «Крокусе», Фаридуни, родился в 1998 году в Таджикистане и является гражданином этой страны. У него есть восьмимесячный ребенок. Фаридуни был официально трудоустроен на фабрике в Подольске и имел регистрацию в Красногорске. Незадолго до теракта он посещал «Крокус».

Четвертый подозреваемый, Мухаммадсобир Файзов, в суде сообщил, что родился в Таджикистане в 2004 году. У него среднее образование. Он временно безработный, был устроен в барбершоп в Иваново, там же зарегистрирован. Проработал два месяца, уволился, уехал в другой город. Обвиняемый холост, детей нет.

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