Что известно о танкере, который подорвался на мине в Черном море, чей он Перевозивший зерно из Одессы балкер подорвался на мине в Черном море

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

На мине в Черном море подорвался балкер Georgia S, который перевозил зерно под флагом Либерии из Одессы. Какие подробности известны?

Что известно об инциденте

Инцидент случился 16 ноября. Четыре морских и торговых источника сообщили, что балкер Georgia S, идущий под флагом Либерии с грузом пшеницы, вышел из порта Южный в Одесской области и, находясь в открытом море, получил повреждения. По данным источника в украинском правительстве, балкер мог попасть на плавучую мину.

Согласно информации аналитической компании MarineTraffic, балкер направлялся в румынский порт Констанца.

Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но с 18 июля ее действие прекратилось. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что Запад не собирался этого делать. Глава России неоднократно указывал, что основной целью сделки были поставки зерна нуждающимся государствам, включая африканские. Эту миссию так и не удалось реализовать, а страны Запада вывозили большую часть украинской продукции к себе.

Где еще всплывают украинские морские мины

Недавно замглавы Голопристанского муниципального округа Константин Тистол заявил, что украинские морские мины всплывают у побережья Кинбурнской косы в Херсонской области, некоторые из них выбрасывает на берег. По его словам, эти боеприпасы оказались в воде еще в начале спецоперации.

Тистол также показал фотографии с Кинбурнской косы. На одной из них мина лежит на берегу, а на второй заметен видно после взрыва боеприпаса.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«На Кинбурнской косе в середине осени после штормов начали всплывать морские мины украинской стороны, которые она в самом начале СВО повыбрасывала со стороны Одессы, ожидая прихода Черноморского флота. Об этом сообщили жители косы. Большая часть мин взрывается на отмелях, но уже были случаи, когда мины выбрасывало на берег», — рассказал он.

До этого в начале октября турецкий грузовой корабль подорвался на мине и получил незначительные повреждения у берегов Румынии в Черном море. В результате взрыва пострадавших не было.

В то же время источник из правительства Украины сообщил, что в море могла сдетонировать бомба времен Второй мировой войны или одна из десантных мин, которые были заложены в 2022 году.

Какое количество зерна Украина экспортировала временным коридором

В октябре министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский сообщил, что страна с августа 2023 года экспортировала почти 700 тысяч тонн зерна по временному коридору в Черном море.

В порты Украины зашли 38 судов, а вышли свыше 30. По словам Сольского, основной экспорт украинской сельскохозяйственной продукции идет через дунайские порты страны в Румынию. Он отметил, что в августе через этот путь вывезли 2,4 млн тонн продукции, в сентябре — 2,3 млн тонн.

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