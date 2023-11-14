Что известно о смерти и последних месяцах жизни основателя «Алисы» Шаталина Умер один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Фото: Социальные сети

Андрей Шаталин

Скончался один из основателей российской рок-группы «Алиса», гитарист Андрей Шаталин. Ему было 63 года, он умер 13 ноября. Какие подробности известны, чем запомнится музыкант?

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960–13.11.2023. Царствие Небесное. Соболезнуем родным и близким», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Чем известен Шаталин

Андрей Шаталин в 1983 году вместе с участниками коллектива «Хрустальный шар» Святославом Задерием и Михаилом Нефедовым создал группу «Алиса». Через год к ним в качестве вокалиста присоединился Константин Кинчев.

Музыкант играл в «Алисе» с перерывами до 2003 года. Он принимал участие в записи наиболее известных альбомов группы: «БлокАда», «Шестой лесничий», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка», Jazz, «Дурень».

В 2003 году он покинул коллектив и занялся сольной карьерой.

Что известно о смерти и последних месяцах жизни Шаталина

Официальная причина смерти Андрея Шаталина не называется. По данным Telegram-канала Mash, музыкант скончался из-за болезни.

В августе появилась информация о пропаже Шаталина — 22 августа он вышел в магазин в Санкт-Петербурге и не вернулся. Тогда Telegram-канал Mash сообщал, что гитарист длительное время находился в депрессии, перестал работать и влез в долги. У него была задолженность по кредиту.

Спустя время выяснилось, что артист ушел из дома с телефоном дочери. Мобильный телефон периодически появлялся в сети. Также удалось установить, что Шаталин смог где-то зарядить гаджет — батарея была полной на 100%. Кроме того, на карту гитариста приходили СМС-оповещения о тратах с банковской карты, которую он взял с собой.

24 августа Шаталина в лесу нашли поисковики «ЛизыАлерт». Его передали родственникам и отправили в больницу. Музыкант был в неадекватном состоянии.

«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!» — писали организаторы поисков.

Что о смерти Шаталина сказал его коллега

Рок-музыкант Сергей Галанин заявил, что сильно опечален новостью о смерти Андрея Шаталина. По его словам, музыкант был талантливым человеком.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Галанин

Галанин также выразил соболезнования родным артиста и всем участникам группы «Алиса».

«Мы вместе выступали, но, к сожалению, близко не были знакомы. Андрей Шаталин был очень талантливым человеком, прекрасным музыкантом, он был на своем месте. Мы все уже люди немолодые, знаю, что Андрей болел. Как пел известный питерский рок-герой: „Следи за собой, будь осторожен“. Очень правильные слова, хотя мы всегда воспринимаем это несерьезно, думаем, что все обойдется. Мне очень жаль, выражаю свои соболезнования его родным и всем участникам группы „Алиса“. Лишь недавно я читал, что он куда-то пропадал, а теперь узнаю о его смерти, очень печально», — рассказал он NEWS.ru.

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