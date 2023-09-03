Что известно о смерти актера Кирилла Ильина: какие роли играл, сколько лет

Фото: russkoefilmcompany/youtube.com

Кирилл Ильин, кадр из фильма «Гражданская жена»

Российский актер Кирилл Ильин скончался в возрасте 32 лет, говорится на сайте kino-teatr.ru. В каких проектах принимал участие артист?

Сообщается, что Ильин скончался 24 августа, тело было найдено в его квартире. Причина смерти актера неизвестна. Другой информации о случившемся пока не поступало.

Чем известен актер Кирилл Ильин и где снимался

Родился он 28 июня 1991 года в Иркутске. В 2015 году Ильин окончил Иркутское театральное училище. Артист являлся художественным руководителем Театра-студии «Мысль» в Севастополе.

Актер сыграл в фильмах «Морские дьяволы. Рубежи Родины», «Закрытый сезон», «Гражданская жена» и «Капитан Голливуд». Фильм «Остров Юрьева», в котором Ильин должен был играть лейтенанта полиции, сейчас находится в производстве. Особую известность ему принесла роль Антрацита в фильме о Донбассе «Солнцепек».

Кто из российских артистов недавно умер

Солист оперной труппы Государственного академического Большого театра России Максим Пастер скончался 1 сентября.

«Находясь в отпуске в Махачкале, скоропостижно скончался солист оперной труппы Максим Пастер, любимец публики, артист с выразительным голосом и яркой актерской харизмой», — говорится в сообщении Государственного академического Большого театра.

Коллектив и руководство Большого театра выразили соболезнования родным и близким артиста. Церемония прощания с Пастером состоится 6 сентября. Информация о причинах смерти на данный момент не уточняется.

Советская и российская актриса Людмила Мелешко умерла 31 августа на 65-м году жизни. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru. Информации о причинах смерти артистки нет. Известно, что последние годы жизни она провела во Франции.

31 августа стало известно, что на 66-м году жизни скончался народный артист России Валерий Егоров, сообщили представители Курского драматического театра имени Пушкина. Актера похоронили в родном Курске.

Что за ситуация с актером Алексеем Яниным: он жив или мертв

Вчера, 2 сентября, в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) заявили, что 40-летний артист скончался.

«Последние восемь лет Алексей боролся с последствиями тяжелого инсульта, в марте ему исполнилось всего 40», — сообщили в Telegram-канале РАМТ.

В той же публикации говорилось, что коллеги выразили соболезнования родным и близким актера.

Вечером того же дня жена Янина Дарья Клюшникова сообщила, что врачи ошиблись и артист жив, хоть и находится в реанимации в тяжелом состоянии в коме.

«Друзья. Это просто крик души. Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, оказалась ошибкой. Леша действительно находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в коме, но он жив», — написала Дарья в соцсетях.

Женщина добавила, что узнала о предполагаемой смерти мужа от ритуальных агентов. По ее словам, они позвонили ей и родителям артиста, сообщив, что он якобы умер.

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