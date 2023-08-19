Что известно о пропаже и смерти кинокритика Алексея Медведева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинокритик Алексей Медведев

Пропавшего около месяца назад куратора российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексея Медведева нашли мертвым около железнодорожных путей в подмосковных Мытищах. Чем запомнится кинокритик и что известно о его смерти?

Чем известен Алексей Медведев

Алексей Медведев родился в 1969 году, учился на химфаке МГУ, во ВГИКе. Долгое время работал журналистом, в 2000-х начал организовывать международные кинофестивали. Наиболее известна его деятельность в качестве программного директора событий 2morrow (2007–2009), «Зеркало» (2011), а также «Послания к человеку», который на протяжении многих лет проводился в Санкт-Петербурге под руководством Алексея Учителя.

В 2000–2006 годах Медведев был членом отборочной комиссии ММКФ. Совместно с Алексеем Аграновичем организовывал международный фестиваль «Край света. Восток» на Сахалине. Также был куратором программы российского кино на Каннском кинофестивале «Программа мирового кино». Медведев являлся членом жюри международных кинофестивалей в Польше, Чехии и других странах. Написал множество статей по истории кино, преподавал в Московской школе кино.

Что известно о пропаже и смерти Алексея Медведева

Жена Алексея Медведева, продюсер Наталья Пылаева, сообщила о его пропаже 21 июля текущего года, опубликовав в соцсетях призыв о помощи. Женщина отмечала, что кинокритик вышел из дома и не вернулся. Также она подключила к поисковым мероприятиям полицию и специальный отряд.

«С 21 июля Алексей Медведев не выходит на связь. Если вы слышали / видели / знаете что-нибудь, пожалуйста, дайте знать», — писала Пылаева.

Вчера, 18 августа, в соцсетях «ЛизаАлерт» появилось сообщение о том, что журналист обнаружен мертвым в районе железнодорожных путей в городе Мытищи Московской области.

«Медведев Алексей Анатольевич, 53 года, город Мытищи, МО. Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — говорилось в публикации.

По информации Telegram-канала Baza, Медведева нашли мертвым еще 22 июля, на следующий день после пропажи. При себе у кинокритика были документы, поэтому его сразу опознали. Однако в полицию и скорую помощь никто ничего не сообщил. Также люди, обнаружившие тело Медведева, не связались с родственниками. Супруга Медведева узнала о трагедии из Telegram-каналов.

Точные причины смерти не раскрываются. О дате и месте прощания с журналистом пока тоже не сообщается. Слова соболезнования семье выразил коллега Медведева, кинокритик Андрей Плахов. Он отметил, что до сих пор не верит в случившееся.

«Об этом совершенно особенном, отдельном человеке — кинокритике, фестивальном кураторе — будут долго говорить, писать, вспоминать все, кто хоть немного знал его и общался. Сейчас же наступает минута молчания. И наши мысли с теми, кому тяжелее всего, — прежде всего с Наташей Пылаевой и детьми, Радой и Даней», — высказался Плахов.

Кто еще из знаменитостей умер в 2023 году

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. В этот день его доставили в больницу в Щелково с внутренним кровотечением. Позже он умер в реанимации. Долгое время модельер страдал от болезни Паркинсона. Его коллега Валентин Юдашкин умер 21 мая на 60-м году жизни. В 2016 году у модельера диагностировали рак почки, а после метастазы обнаружили в головном мозге.

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла 3 августа. Ей был 81 год. Она скончалась в реанимации Московской инфекционной больницы, так и не придя в сознание. Звезде диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения, среди которых пневмония, фибрилляция, тромбоз и сепсис. Режиссера Светлану Джимбинову нашли мертвой в ее московской квартире 7 августа. Тело женщины пролежало там больше года и мумифицировалось. Согласно экспертизе, смерть постановщицы наступила примерно в начале 2022 года.

Радиоведущий Леонид Володарский умер 8 августа после продолжительной болезни. Ему было 73 года. Он озвучил множество зарубежных фильмов и сериалов, в том числе «Терминатор» и «Джанго освобожденный». Кроме того, Володарский перевел на русский язык произведения таких авторов, как Стивен Кинг и Джером Сэлинджер.

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