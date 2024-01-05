Какие климатические рекорды были в России

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Регулярно СМИ сообщают о тех или иных климатических рекордах в России. Как правило, это максимальные или минимальные показатели для конкретной даты или сезона. Что касается абсолютных рекордов, то их не очень много, объяснил NEWS.ru метеоролог Александр Шувалов.

«Чаще всего в СМИ приводятся рекорды по дням недели. Хотя, безусловно, они играют свою роль, но не являются определяющими. Самое главное — это абсолютные рекорды. В ноябре у нас было больше 100 рекордов максимальной температуры, но абсолютные были единичными — только в отдельных городах средней полосы были температуры, которые превышали предыдущие значения, зафиксированные за весь ряд наблюдения», — пояснил Шувалов.

Какие абсолютные погодные аномалии были в истории метеонаблюдений в России — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru