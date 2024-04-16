Что известно о мощнейших ливнях и урагане в Дубае: разрушения и жертвы

Фото: AP/ТАСС

Утром 16 апреля Дубай и другие города ОАЭ пережили первую волну дождя, второй шквал ударил после обеда, а к вечеру небо потемнело вновь. Что сейчас происходит в городе, будет ли меняться погода?

Что сейчас происходит в Дубае

Дожди в Дубае не прекращаются с вечера 15 апреля. Выпало более 30 мм осадков.

По данным Национального центра метеорологии (NCM) ОАЭ, до полудня среды в Эмиратах прогнозируется нестабильная погода с дождем, громом, молниями и градом. Плотина Музайре в Аджмане была затоплена.

Ранее движение на улице Шейха Зайда пришлось остановить из-за затопления участков автомагистрали дождевой водой. Об этом сообщило эмиратское издание The National News.

Власти заявили, что часы работы метро Дубая будут продлены до 03:00 в среду, чтобы поддержать пассажиров, которым требуется альтернативный транспорт.

Помимо этого, правительство Дубая продлило удаленную работу сотрудников до среды, а школам эмирата было приказано продолжить дистанционное обучение. Предприятиям частного сектора также рекомендовали перейти на удаленку на дополнительный день в целях обеспечения безопасности.

Молнии бьют в небоскребы, а в торговом центре «Дубай Молл» прорвало трубы. Несколько общественных парков и пляжей в Эмиратах оказались закрыты. Полиция Абу-Даби временно снизила ограничение скорости до 100 км в час на нескольких дорогах, включая шоссе Абу-Даби — Аль-Айн.

Неблагоприятная погода также привела к отмене и задержкам авиарейсов в ОАЭ. Компания — оператор аэропорта сообщила, что международный аэропорт Дубая не будет принимать рейсы до улучшения погодных условий.

Ожидается, что в ближайшие часы осадки продолжатся, что может привести к дальнейшему ухудшению ситуации.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Фото: AP/ТАСС

Что происходит в других городах ОАЭ

Подобная ситуация наблюдается и в других городах страны.

Например, в Шардже автомобилисты жаловались на плохую видимость из-за ливней. Полиция призвала водителей соблюдать меры предосторожности.

Футбольная ассоциация ОАЭ из-за чрезвычайной ситуации приняла решение о переносе всех матчей, запланированных на 16 апреля.

Из-за чего могла ухудшиться погода

По данным Telegram-канала Mash, власти ОАЭ могли вызвать дождь искусственно.

«Дождь в ОАЭ уже называют крупнейшим в этом веке. И предполагают, что власти вызвали его искусственно — с помощью дронов. Систему практикуют для активного озеленения Эмиратов», — пишет канал.

Подтверждения этой информации нет.

При чем здесь мэр затопленного Орска

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) представил видеорасследование, в котором говорится, что сын мэра Орска Василия Козупицы Николай в октябре 2022 года покинул Россию и переехал в Саудовскую Аравию вместе с семьей, а также владеет квартирой в Дубае.

Глава города, комментируя эту информацию, отметил, что наследник до отъезда из РФ трудился в тяжелых условиях на Сахалине. При этом, по его словам, в Дубае тоже очень сложный климат.

«Там, кстати, тоже не мед, там очень жарко и очень сложный климат. Он сейчас там работает, я горжусь тем, что все мои дети всего добиваются сами, и я этого ни от кого не скрывал», — сказал Василий Козупица.

В Сети все большей популярностью пользуется шутка о том, что все беды в Дубае — от сына мэра Орска, переехавшего туда, пишут журналисты издания «Подъем».

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