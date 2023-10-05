Что известно о массовом сбое в работе Xiaomi в РФ: причины, кто пострадал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские пользователи так называемых умных устройств от китайского производителя Xiaomi массово пожаловались на сбои в работе гаджетов. Что об этом известно?

На какие сбои жалуются пользователи из РФ

Клиенты отмечают, что не могут подключить Mi Home — приложение для управления умным домом и различными бытовыми приборами; у них не работают роботы-пылесосы, видеокамеры и другие устройства.

Аналогичные проблемы наблюдаются с работой домена account.xiaomi.com. При попытке загрузки страницы появляется сообщение об ошибке 404, а в дальнейшем — об ошибке 503. Это может свидетельствовать о слишком большом числе запросов, поступающих к серверу.

По данным сервиса DownRadar, по состоянию на вечер 4 октября зарегистрированы сотни жалоб на работу серверов Xiaomi, большинство из них — в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае, Свердловской области, Челябинске. О проблемах также сообщают белорусские клиенты Xiaomi в Минске и Гомеле.

Администраторы сообщества «ВКонтакте» подтвердили проблему.

«Стараемся максимально оперативно исправить, ожидайте, пожалуйста», — говорится в ответе одному из пользователей.

При этом магазин приложений Xiaomi GetApps работает. Программы скачиваются и обновляются.

В чем может быть проблема

Telegram-канал Mash сообщает, что проблема связана со сбоями в серверах Xiaomi. В российском представительстве это подтвердили.

«По нашей информации, проблема в сбое на серверах Xiaomi. В роспредставительстве все подтвердили и пообещали оперативно решить», — пишут авторы канала.

Что такое умные устройства

Так называемые умные устройства для дома от китайского производителя Xiaomi — это система из электронных устройств. Компания выпускает как отдельные устройства, так и различные комплекты, предназначенные для внедрения системы умного дома. Во главе умного дома стоит шлюз, который объединяет устройства и передает информацию между ними. Установив комплект устройств, можно задать им сценарий, по которому система будет действовать в различных ситуациях, будь то утечка воды или проникновение в дом.

Управление устройствами производится через специальное приложение Mi Home, в которое после регистрации необходимо добавить все имеющиеся устройства. Экосистема умного дома имеет большое количество устройств и датчиков, среди них — шлюз, датчик газа, датчик движения, детектор дыма, датчики открытия и закрытия окон и дверей, датчик протечки воды, беспроводная кнопка, камера с двухсторонним динамиком.

Что за массовый сбой с Google был в августе

В августе этого года сообщалось о массовом сбое в работе поисковой системы Google. Пользователи сервиса из крупных российских городов жаловались на проблемы в работе сайта и сложностях при попытке войти в поисковик.

В Роскомнадзоре заявили, что регулятор не блокирует на территории РФ никакие зарубежные поисковые сервисы, в том числе от американской компании Google. При этом специалисты ведомства посоветовали россиянам «всегда пользоваться отечественными сервисами».

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