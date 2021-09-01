Что изменится в жизни граждан РФ с 1 сентября

С сентября в России в силу вступает целый ряд изменений в различных сферах жизни общества. Так, родители детей до семи лет получат увеличенные больничные выплаты, в стране начнёт действовать «гаражная амнистия», а штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать через «Госуслуги».

С 1 сентября родители детей до семи лет включительно станут получать увеличенные больничные выплаты по уходу за ребёнком. Они составят 100% среднего заработка вне зависимости от стажа и места прохождения лечения ребёнка. При этом оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не придётся.

Также с 1 сентября начинает действовать «гаражная амнистия». Она рассчитана на пять лет и завершится 1 сентября 2026 года. За это время граждане, имеющие гаражи, построенные до конца 2004 года, смогут бесплатно оформить в собственность муниципальные и государственные участки земли, на которых расположены постройки. Всего, как ожидается, воспользоваться новой мерой смогут около 3,5 млн граждан.

Кроме того, с начала сентября россияне смогут обжаловать штраф, выписанный за нарушение, зафиксированное дорожной камерой, в режиме онлайн через сайт госуслуг или сайт суда. Ранее подобную процедуру можно было оформить, только явившись лично в отделение ГИБДД по месту нарушения или отправив в ведомство заказное письмо.

В конце сентября люди с инвалидностью смогут получить электронный сертификат для самостоятельной покупки средств реабилитации. На него будет зачисляться определённая сумма, которую можно будет потратить в любом магазине (включая онлайн) для целевой покупки.

По закону граждане с инвалидностью имеют право на бесплатное получение средств реабилитации, если они указаны в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Однако часто ждать их приходится слишком долго, а полученные средства могут не соответствовать индивидуальным особенностям человека.

Небольшие сетевые аптеки получат право продавать лекарства через Интернет. Ранее это разрешалось только крупным сетям, имеющим не менее 10 торговых точек.

Российские студенты в новом учебном году смогут получить за время обучения сразу несколько квалификаций. Кроме того, им станет проще менять профиль обучения после первого курса вуза или переходить на другой факультет. Это произошло после введения новых правил, согласно которым учебные заведения смогут готовить специалистов по укрупнённым группам профессий.

Контролировать деятельность онлайн-букмекеров теперь станет специальный орган — Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он начнёт свою работу с сентября.

ЕРАИ, как ожидается, станет отвечать за распределение целевых отчислений, собранных с организаторов азартных игр. Средства направят спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Также с конца сентября средства, удержанные работодателем из зарплат сотрудников, имеющих долги по исполнительному производству, будут перечисляться судебным приставам в ускоренном порядке. Ожидается, что это будет происходить в течение трёх дней.