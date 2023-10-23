Что изменит новый закон о тишине: какие штрафы, сколько можно шуметь Госдума определит единое время запрета на шум дома

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Госдума может принять федеральный закон о тишине, который будет действовать на всей территории России. Что об этом нужно знать?

Зачем нужен закон о тишине

Депутаты Госдумы разработали поправки к Кодексу об административных правонарушениях и Жилищному кодексу, согласно которым наказание за нарушение тишины будет ужесточаться. Законопроект был представлен на рассмотрение в 2020 году, однако к настоящему моменту принят лишь в первом из трех чтений. Доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму в понедельник, 23 октября.

Для всех регионов предлагается установить единое время тишины — с 22:00 до 07:00 ежедневно, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы — с 09:00 до 19:00. Он будет действовать только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени.

«Систематическое (более двух раз в течение одного месяца) нарушение обязательств, предусмотренных настоящей статьей, влечет административную ответственность собственника жилого или нежилого помещения», — говорится в документе.

Сейчас в России нет общенационального закона, который регулировал бы вопросы тишины. Этот вопрос находится под юрисдикцией региональных властей, что является логичным, поскольку органы местного самоуправления могут учитывать особенности территории и условия проживания граждан.

Что считается шумом по закону

Согласно нормам СанПиН, под шумом подразумеваются любые звуки, превышающие максимально допустимый уровень. В дневное время он равен 55 дБА — как если бы вы слышали отчетливый разговор нескольких людей. В ночное — 45 дБА — сравним со средней громкостью человеческой речи, звуком работающей стиральной машины или холодильника.

«Не считаются нарушением тишины звуки, источником которых является обычная жизнедеятельность человека (плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие), а также спасательные, аварийно-восстановительные и иные неотложные работы, связанные с обеспечением

личной и общественной безопасности граждан», — подчеркивается в тексте законопроекта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Закон о тишине в Москве и Московской области

Согласно закону Москвы от 12.07.2002 № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве», в столице нельзя шуметь с 23:00 до 07:00. Кроме того, запрещается проводить ремонт с 19:00 до 09:00, в выходные (воскресенье), а также праздничные дни. Нарушителям грозит штраф от одной до двух тысяч рублей, должностным лицам — от четырех до восьми тысяч рублей, юрлицам — от 40 до 80 тысяч рублей.

В Подмосковье с 2014 года обеспечение тишины регулируется законом «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области». Там ночное время начинается в 21:00 и заканчивается в 08:00. В выходные и праздничные дни запрещено шуметь с 22:00 до 10:00. И ежедневно необходимо соблюдать «тихий час» — с 13:00 до 15:00.

Штрафы за шум в Московской области немного выше, чем в столице. Гражданам придется выложить за нарушение тишины до трех тысяч рублей, должностным лицам — до 10 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 20 до 50 тысяч рублей.

При этом в законах есть оговорки о ремонтах в новостройках.

Закон о тишине в регионах

В Санкт-Петербурге действует закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Согласно ему, шуметь нельзя с 22:00 до 08:00. В статье 8 закона Санкт-Петербурга № 273-70 есть перечень действий, которые нельзя выполнять ночью. Так, ночью в Северной столице нельзя кричать, свистеть, стучать, двигать мебель, петь, играть на музыкальных инструментах, а также запускать фейерверки и петарды. Исключение из правил — Новый год. Кроме того, есть дополнительные ограничения на шум с 08:00 до 12:00 часов по выходным и праздничным дням.

Штрафы для нарушителей серьезнее столичных. Гражданам могут назначить от 500 до 5000 рублей, должностным лицам — от 25 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам — 50–200 тысяч рублей.

В большинстве регионов страны шуметь запрещено с 22:00 до 08:00. Однако, например, в Самарской области на летний период смещают границу — режим тишины начинается с 23 часов. В Татарстане запрещено шуметь с 22:00 до 06:00. В Калининградской области режим действует с 23:00 до 08:00.

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