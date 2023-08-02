Что говорят о физической форме Владимира Путина в России и за рубежом

Фото: kremlin.ru

Владимир Пути

Артист Владимир Винокур на церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил отличную физическую форму президента РФ Владимира Путина. Как российский лидер смог добиться такого результата?

Винокур считает физическую подготовку президента России важной составляющей его выносливости, что, по мнению артиста, отсутствует у лидеров некоторых государств.

«Вы знаете все, какая нагрузка на нашем президенте, но, слава богу, он у нас физически развит, спортивный, и, в общем-то, я радовался — видел вас на коне и как вы поднимаетесь по трапу самолета, потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться и поздороваться не знают с кем, а вы всех узнали. Спасибо вам огромное, живите долго. И желаю всем нам самого главного — мира в нашем доме», — сказал артист.

Что в России говорят о физической форме Путина

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской передачи прокомментировал видео, на кадрах которого Владимир Путин ловит карандаш, чуть не упавший со стола.

«Ну карандаш поймал ловко. Так что, надо отметить, реакция прекрасная. Видно, что президент в отличной спортивной форме. И боевые искусства никуда не уходят», — заявил Соловьев.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко оценил физическую подготовку российского лидера с профессиональной точки зрения, когда Путин несколько дней проводил досуг в глухой сибирской тайге.

«Уровень физической подготовки (реальной, продемонстрированной в этой трехдневной горной экспедиции) соответствует как минимум уровню мастера спорта по многоборью. Все это в условиях кислородного голодания на высокогорье говорит о высочайшей физической тренированности во всех смыслах и сердечно-сосудистой, и дыхательной системы, и скелетной мускулатуры», — заявил он в беседе с KP.RU.

Что иностранцы говорили о физической форме Путина

Журналисты Daily Mail регулярно показывают своим читателям фотографии и видео с отдыха российского президента.

«Джо Байден не может подняться по лестнице не упав, Путин охотится на медведей с перочинным ножом», — писали комментаторы.

Китайцы тоже не остались в стороне. На сайте Sina Weibo высоко оценили физическую форму российского лидера и его навыки управления вездеходом.

«Путин, кажется, умеет делать все, он только в космосе не был», — высказались пользователи.

Американский журнал Time отметил, что Путин является «главным пропагандистом здорового образа жизни» в России.

Как Путин поддерживает физическую форму

Президент России считает главным залогом здоровья питание и физическую активность.

«Я считаю, что нужно поменьше есть и побольше двигаться, но все хорошо в меру, и ограничения должны быть в меру, и активность должна быть. У меня нет никаких особых предпочтений. Я люблю овощи: помидоры, огурцы, салат. Утром — каша, творог, мед. Если есть выбор между мясом и рыбой, я предпочитаю рыбу. Если мясо, то я люблю баранину. Зеленый чай уже давно является одним из основных продуктов питания», — пояснил он.

Также Владимир Путин для укрепления иммунитета принимает контрастные ванны. Своим ежедневным ритуалом он поделился в период пандемии коронавируса.

«Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую. Она такая самая простенькая, но очень действенная, на мой взгляд, процедура, немножко поддерживает иммунитет», — добавил российский лидер.

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