«Что? Где? Когда?», поражение от зрителей : как сейчас живет Максим Поташев

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Максим Поташев

Участник программы «Что? Где? Когда?» Максим Поташев является рекордсменом клуба по победам в секторе «суперблиц» (пять побед). Как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Максим Поташев

Максим Поташев родился 20 января 1969 года в Москве.

В 1991 году он окончил факультет прикладной математики и управления МФТИ (Московского физико-технического института), после чего преподавал на кафедре прикладной и общей экономики родного вуза, но в скором времени потерял интерес к этой должности.

В школьные годы Поташев заинтересовался интеллектуальной игрой «Что? Где? Когда?». С 1989 года он начал играть в спортивной версии программы, выступал за команду, которая сейчас называется «Афина». В 2001 году стал ее капитаном вместо Владимира Белкина.

Свою первую игру в телеклубе «Что? Где? Когда?» Поташев сыграл в 1994 году в команде Михаила Смирнова. Затем играл в других командах — Валентины Голубевой, Андрея Козлова, Виктора Сиднева.

По итогам всеобщего зрительского голосования в 2000 году он был признан лучшим игроком за все 25 лет существования элитарного клуба «Что? Где? Когда?» — за его кандидатуру проголосовало 50 тысяч телезрителей программы.

Кроме того, он получил «Большую хрустальную сову» и главный приз юбилейных игр — «Бриллиантовую звезду» магистра игры «Что? Где? Когда?».

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Магистры телеигры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Максим Поташев (слева направо)

Поташев также является рекордсменом клуба по победам в секторе «Суперблиц» — 5 побед. Он — бессменный президент Ассоциации московских клубов «Что? Где? Когда?». Член правления и с 2001 года — вице-президент Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».

В августе 2010 года он был избран президентом Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного бриджа России». В 2010-2013 годах играл в команде Андрея Козлова вместе со своей бывшей супругой Еленой Александровой. С 2014 года — игрок команды старейшин Клуба.

Что известно о личной жизни Максима Поташева

Максим Поташев был женат два раза. От первого брака с Еленой Александровой у него родились близнецы Роман и Андрей.

Он играл в одной команде с Александровой в 2010-2013 годах, но был изгнан после того, как бросил жену и ушел к другой женщине — Елене Чухраевой. Она родила ему дочь Анну в 2014 году.

Чем сейчас занимается Максим Поташев

Максим Поташев работал исполнительным директором интернет-агентства «Результат», директором аналитического центра «Лаборатории Касперского», руководил Центром оперативного маркетинга ОАО «Росгосстрах», управляющим партнером консалтингового агентства R&P Consulting. В 2012 году он занял должность директора по развитию в издательстве «Азбука-Аттикус».

Поташев — автор книг «Почему вы проигрываете в ЧГК?» (2005), «Век клиента» (2015), «Путь решения» (2015).

Знаток проводит семинары и тренинги по развитию мышления и интеллекта, по продажам и маркетингу, командообразованию и технологиям принятия решений, в ходе которых учит слушателей использовать интуицию и работать друг с другом. Проводит тренинги на темы «Техника принятия решений», «Управление талантами», «Эффективные методы работы с информацией», «Развитие интеллекта и мышления», «Эффективные продажи» и другие.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Максим Поташев

«Меня знают в основном как игрока в „Что? Где? Когда?“. Игры действительно занимают большое место в моей жизни. Но в первую очередь я маркетолог, консультант, бизнес-тренер. На этом сайте вы можете узнать о моей работе, проектах и книгах», — говорится на сайте Поташева.

В осенней серии «Кто? Где? Когда?» 2023 года в команде знатока появилось двое новичков — это большой поклонник игры Олег Овчинников и Владимир Степанов, который последние 10 лет не появлялся в эфирах интеллектуального клуба. Для выхода в финал знатокам следовало выиграть у зрителей со счетом хотя бы 6:4, однако здесь удача отвернулась от команды.

В зимней серии команде Поташева удалось обыграть телезрителей со счетом 6:3.

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