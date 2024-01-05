«Что? Где? Когда?», отъезд из РФ, уголовное дело: где сейчас Ровшан Аскеров

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Ровшан Аскеров

Журналист и участник игры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров (признан в РФ иноагентом) уехал из России в 2022 году после возбуждения уголовного дела. В чем его обвиняют, какой штраф он получил?

Когда Аскеров уехал из России

В 2022 году Ровшан Аскеров признался, что уехал из России на родину — в Азербайджан. Он отметил, что провел в РФ 22 года, однако возвращаться не планирует.

Также, по словам Аскерова, представители программы звали его вернуться в «Что? Где? Когда?», но он отказался, поскольку уже «наигрался». При этом он рад, что шоу продолжает выходить в эфир.

Почему Аскерова объявили в розыск

В мае 2022 года МВД России объявило Ровшана Аскерова в розыск по статье УК.

Ранее Следственный комитет сообщил, что возбудил против Аскерова дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК). По этой статье может грозить штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

По версии следствия, Аскеров не позднее 6 апреля опубликовал в соцсетях записи, оскорбляющие маршала Георгия Жукова. На пост с оскорблениями в адрес полководца ранее пожаловался Государственный исторический музей (ГИМ). В музее сообщили, что некий пользователь социальной сети назвал маршала «убийцей в погонах» и «мародером», а сам музей — «псевдоисторическим».

Также в музее заявили, что такое высказывание «не может быть оставлено без внимания», поскольку «дискредитирует и подвергает сомнению сам смысл существования Исторического музея, призванного хранить и популяризировать отечественную историю, препятствовать попыткам ее намеренного искажения». После этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку.



Сам Аскеров заявлял, что в его публикации не было никакой клеветы или реабилитации нацизма. При этом Басманный суд Москвы заочно арестовал игрока «Что? Где? Когда?».

Почему высказывания Аскерова проверяет СК

В ноябре прошлого года Следственный комитет России пообещал дать правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, «направленным против Вооруженных сил России».

«Следователи Следственного комитета России дадут правовую оценку высказываниям Ровшана Аскерова, озвученным в интервью украинскому YouTube-каналу и направленным против Вооруженных сил России», — заявили в СК.

О каких конкретно словах Аскерова идет речь, не уточнялось.

Какой штраф назначили Аскерову

В августе 2023 года Савеловский районный суд оштрафовал Ровшана Аскерова на 40 тысяч рублей за несоблюдение правил публичной деятельности для граждан с обозначенным статусом.

Журналист был признан иноагентом в декабре 2022 года, в отношении него также расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма.

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