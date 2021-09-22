Что едят и что пьют: в России стартуют проверки богатых безработных

В России начались проверки безработных граждан, приобретающих дорогостоящее имущество — пока только в одном регионе — Саратовской области. Местные власти заявили о старте пилотного проекта, позволяющего выявить налоговых уклонистов. Собеседники NEWS.ru в Госдуме поддержали инициативу, предложив распространить полученный опыт на всю Россию. Однако у экспертов намерения властей вызвали ряд вопросов. NEWS.ru попытался выяснить, кто рискует оказаться крайним в стартовавшей «облаве» на теневых миллионеров.

Нет работы — есть «Мерседес»

Михаил, житель Саратовской области, официальный безработный. Между тем, он ездит на дорогостоящем внедорожнике и живёт в просторной квартире. Мужчина не бедствует, но объясняет корреспонденту NEWS.ru, что его бизнес по определённым причинам «записан на других лиц».

Сегодня Михаил оказался в группе риска. Не исключено, что в ближайшее время проверяющие заинтересуются и его персоной. Ранее вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсском районе региона в качестве пилотного проекта «приступили к изучению списков граждан, не ведущих никакой официальной деятельности, но приобретающих дорогостоящие объекты». По данным высокопоставленного чиновника, уже обнаружено не менее 40 физических лиц, оформивших за прошедший год в собственность недвижимое и движимое имущество на десятки миллионов рублей.

Роман Бусаргин rbusargin/vk.com

Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры, — пояснил Бусаргин.

Различные истории с богатыми безработными в последнее время — не такая уж редкость. Например, в прошлом году у 44-летнего безработного россиянина грабители отобрали рюкзак, в котором лежали 12 млн рублей, документы и ключи от квартиры. Из дома безработного на Мичуринском проспекте воры вынесли 300 тысяч рублей, ювелирные изделия, пять мобильных телефонов и другое имущество на сумму 3 млн рублей. Квартиру другого безработного в Хамовниках тоже «обчистили» на 4 млн рублей.

Источник в одном из управлений налоговой службы рассказал NEWS.ru, что в ближайшее время проекты, подобные саратовскому, запустятся в разных субъектах РФ:

Сейчас подобные проверки тоже проводятся, но, как правило, по заявлению того или иного лица. Бывают случаи, когда сосед просит проверить соседа — дескать, последний нигде не работает, а ездит на «Мерседесе», обедает всегда в ресторанах, несколько раз в год отдыхает на курортах за рубежом. В таких случаях есть основания подозревать, что гражданин получает доходы, но уклоняется от уплаты налогов, — рассказал он.

pixabay.com

Одними из первых на крупные покупки местных жителей не имеющих официального дохода обратили внимание владимирские налоговики. В региональном управлении ФНС ранее указывали на то, что богатые безработные пользуются многочисленными льготами. Налоговики обнаружили, что чуть ли не каждый десятый такой безработный приобретает люксовые автомобили или квартиры. В местной налоговой службе сообщали, что беседуют с такими гражданами и «задают вопросы». Некоторые подтверждают факт наследства или дарения, а некоторые — нет.

В Белгородской области налоговики также начали судиться с теми, кто совершает подозрительно крупные покупки, при этом нигде не работая. Несколько дел о доначислении НДФЛ представителям ФНС удалось выиграть.

Отнять всё

Однако пока такие истории не носят системного характера, подтверждают эксперты. Скорее, речь идёт об отдельных эпизодах, при этом основной массив богатых безработных до сегодняшнего дня оставался вне поля внимания проверяющих.

В Государственной думе уже призвали взять на вооружение саратовский опыт. В частности, депутат Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что «безработные уже давным-давно перестали быть синонимом бедных». По его словам, подчас безработные ездят на хороших машинах, имеют достойный уровень потребления, хотя официально являются нищими.

Виталий Милонов Сергей Булкин/NEWS.ru

Их нужно тщательно проверять, особенно это касается злостных неплательщиков алиментов. Надо смотреть, что они едят, что они пьют, в какие магазины ходят. И если, сволочи, скрывают доходы — нужно отнимать всё, и пускать их на принудительные работы, — заявил Милонов.

Парламентарий отметил, что государство взяло курс на обеление экономики, предоставив людям возможность стать самозанятыми и платить очень небольшой налог.

Сокрытие налогов — это страшное преступление. В Европе и США за такое сразу в тюрьму пойдёшь, — резюмировал собеседник издания.

Ещё один депутат Госдумы, пожелавший сохранить инкогнито, подтвердил NEWS.ru, что охота на богатых безработных развернётся в самое ближайшее время. По его словам, во многом это стало возможным благодаря стремительному процессу цифровизации.

Теперь все мы абсолютно прозрачны. Фактически можно увидеть всё — в каком магазине мы кефир покупаем, какие подарки дарим. Государство уже давно вынашивает идею создать цифровой профиль каждого гражданина. Когда полный массив данных будет собран, проблема безработных на «Бентли» уйдёт сама по себе, — отмечает он.

К слову, рычаги давления на налоговых уклонистов давно существуют. Так, в случае выявления несоответствия в доходах физическому лицу может грозить ответственность по статье 198 Уголовного кодекса РФ «Об уклонении физического лица от уплаты налогов», которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

Придут за всеми?

Проблема с теневыми доходами в России стоит крайне остро — согласно экспертным оценкам, их получает около 30 млн человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова признавалась, что власти не знают, чем занимаются 34 млн россиян. Проверки богатых безработных будут позитивно встречены обществом, заявил в разговоре с NEWS.ru член правления клуба юристов и юрисконсультов Сергей Таланов. Он уверен, что запрос на справедливость сегодня крайне высок.

Татьяна Голикова Сергей Булкин/NEWS.ru

Налоги должны платить все — это аксиома. Рано или поздно, так это и будет. Поэтому первостепенная задача власти — вывести из тени нелегальные доходы, а вот затем поставить вопрос о переходе к прогрессивной системе налогообложения, — пояснил Таланов.

Однако с такой позицией согласны далеко не все. Некоторые эксперты полагают, что запрос на именно такую справедливость окажется краткосрочным — есть риск, что сначала проверяющие займутся действительно богатыми гражданами, которые уходят от налогов. А вот затем придут к рядовым россиянам. Основатель адвокатского бюро «Законовед» Григорий Сарбаев прогнозирует, что цифровой налоговый пресс будет всё эффективнее отжимать деньги населения. Он полагает, что саратовский эксперимент — лишь начало большого пути.

В «цифровой вольер» сначала будут загонять наиболее «откормленных» особей. Затем возьмутся за тех, кто «нагулял жирок», под молчаливое одобрение большинства. Но пусть никто не обольщается — эта участь в дальнейшем никого не минует, — заявил Сарбаев.

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в свою очередь высказал мнение, что проверяющие вряд ли вообще придут к самым богатым.

Самым богатым может оказаться губернатор. Но собаке сложно собирать налоги с медведя, поэтому проверки в первую очередь затронут тех, кто слабее, кого можно раскулачить, — сказал он NEWS.ru.

Журавлев подчеркнул, что пока не отменена презумпция невиновности, гражданину без доходов, но на люксовом авто трудно что-то предъявить. Собственно, именно поэтому в Госдуме предлагают чётко регламентировать порядок работы с россиянами, которых легко заподозрить в теневых доходах. В то же время представители ФНС признают, что все необходимые инструменты уже существуют. Так, гражданам, которые, предположительно, скрывают доходы, предлагается представить соответствующие пояснения и документально подтвердить источники и размер полученных средств. Если это сделано, вся информация и документы налогоплательщика перепроверяются в том случае, и если доводы обоснованы, никаких налоговых последствий не возникнет. Если же у налогоплательщика нет документов о доходах, налоговики вправе провести в отношении него выездную налоговую проверку.