Стало известно, куда жаловаться на «резиновые» квартиры с мигрантами Глава НАК призвал звонить в полицию по «резиновым» квартирам с мигрантами

Россияне, столкнувшиеся с массовым проживанием нелегальных мигрантов по соседству, могут звонить в полицию, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов. Он отметил, что граждане РФ должны сообщать о «подозрительных и регулярных сборищах чужеродцев».

Теперь обращаюсь к согражданам: если с вами рядом, например, в соседней квартире компактно и в большом количестве проживают трудовые мигранты, выходцы из Средней Азии и Закавказья, смело звоните в полицию (надеюсь, пресс-служба [МВД] уточнит, куда именно, а так стандартно — 112) и в случае проверки, скорее всего, нарушители будут обнаружены, — написалКабанов в своем Telegram-канале.

Кабанов также указал на проблему покупку нелегальными мигрантами фиктивной регистрации. Иностранцы получают ее в «резиновых» квартирах или в разрушенных деревнях, а затем свободно передвигаются по стране. По словам главы НАК, полиция проводит рейды, которые в большинстве случаев проходят успешно.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предположил, что в России существует лобби в лице чиновников и иных лиц, которые зарабатывают на мигрантах. По его мнению, целые отрасли уходят от налогов за счет иностранных работников.