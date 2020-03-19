Закрытые границы, минимизированное авиасообщение и карантинные мероприятия в большинстве стран мира заставляют нервничать даже здоровых людей. Каково же в этой ситуации тем, кто заболел, находясь в поездке? NEWS.ru выяснил у специалистов по медицине и туризму, каким образом следует действовать тем, кто подхватил коронавирус в чужой стране, а заодно — что будет с международным медицинским туризмом в обозримом будущем?

Если турист подхватил вирус

Хотя выездной поток российских туристов резко снизился, за пределами РФ всё ещё находится достаточно большое количество наших граждан. Как уже сообщал NEWS.ru, по подсчётам Ростуризма, в настоящий момент за границей отдыхают около 100 тысяч туристов из России. Им рекомендуется держать постоянную связь с туроператорами и авиакомпаниями для проработки вариантов возвращения на родину. Большинство наших граждан находятся в Турции, в странах Карибского бассейна и на территории Юго-Восточной Азии.

Дмитрий Горин, советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщил NEWS.ru, что в настоящее время можно говорить в основном о самостоятельных туристах. Сведения об их количестве сильно преувеличены, считает эксперт. Тем не менее, если человек заболел, действовать надо быстро и грамотно.

У туристов есть страховка. Практически 99% страховых компаний считают любые вирусные инфекции страховым случаем, поэтому при обнаружении признаков заражения нужно незамедлительно обращаться в клинику, но делать это следует через страховую компанию. Если это связано с ОРВИ, то диагноз указывается медучреждением страны, где находится путешественник. Организованным туристам нужно информировать свою туркомпанию для решения всех оперативных вопросов. В сложившейся ситуации надо прислушаться к рекомендациям МИД и рассмотреть все варианты возвращения в Россию. Дмитрий Горин вице-президент Ассоциации туроператоров России вице-президент Ассоциации туроператоров России

Однако если иностранец по каким-то причинам всё же не смог вернуться домой, то его станут лечить в стране пребывания. Как сообщили NEWS.ru в Генеральном консульстве России в Милане (Consolato Generale della Russia), в случае госпитализации очень важно не забыть получить выписку в лечебном учреждении.

Как правило, если иностранец был госпитализирован в лечебное учреждение на территории Италии, виза не продлевается. Однако итальянские пограничные органы относятся к ситуации с пониманием и при наличии документов из больницы, подтверждающих обстоятельства, никаких штрафных санкций не принимают, — написали в ответе на запрос сотрудники консульства.

В том, что заболевший человек за границей не останется без медицинской помощи, уверена и сенатор Татьяна Кусайко.

Любого человека с коронавирусом немедленно госпитализируют, в какой бы стране мира это ни происходило. И у нас в России, когда были обнаружены иностранцы с коронавирусом, их незамедлительно госпитализировали в инфекционные боксы. Виза при этом им была продлена, здесь не было никаких вопросов. Татьяна Кусайко заслуженный врач Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по социальной политике с 2016 года, кандидат медицинских наук заслуженный врач Российской Федерации, член комитета Совета Федерации по социальной политике с 2016 года, кандидат медицинских наук

Дмитрий Горин напомнил, что Ростуризм, МИД и АТОР проводят постоянный мониторинг ситуации. Иногда сложно дозвониться по телефону, предупреждает эксперт, поэтому туристов просят при возникновении проблем обращаться по телекоммуникационным каналам связи. Это горячая линия Ростуризма, мобильное приложение ассоциации «Турпомощь», приложение МИД «Мобильный помощник». Также можно оставить сообщения в аккаунтах внешнеполитического ведомства в социальных сетях ( Facebook , Twitter , Instagram , ВКонтакте ).

Если не получается дозвониться до страховой компании, то за помощью нужно обращаться в российские консульства.

Экспресс-тест на коронавирус пока недоступен

Самолёты пока ещё летают из столиц большинства государств, несмотря на карантинные меры. Но попасть домой — половина дела. Туристы, вернувшись из-за рубежа, продолжают беспокоиться о своём здоровье. Предписанная москвичам самоизоляция — это хорошо, но ответа на вопрос «Здоров ли я?» она не даёт. Как рассказал председатель Совета общества защиты пациентов Андрей Хромов, в их организацию в последнее время чаще всего обращаются с вопросом — где пройти тест на коронавирус. От пациентов поступают жалобы на то, что по непонятным причинам даже в сложившейся чрезвычайной ситуации нельзя пройти быстрый тест.

Эффективный экспресс-тест разработан в Китае, но россиянам пока не получается приобрести его в онлайн-магазинах, потому что он не сертифицирован в России. Хотя использование этого теста избавило бы от длительных ожиданий: с его помощью в течение двух с половиной минут можно понять, заражён человек коронавирусом или нет. Те же тесты, которые доступны россиянам, дают ответ только через двое суток. Андрей Хромов председатель Совета общества защиты пациентов председатель Совета общества защиты пациентов

Въездной медицинский туризм на паузе

Российскую Федерацию в 2016 году посетили 66 тысяч иностранных пациентов, в 2017-ом — 120 тысяч, а в 2018 году — 300 тысяч. Об этом NEWS.ru рассказал Игорь Платонов, президент Российской ассоциации медицинского туризма (РАМТ). Эксперт отметил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции «отмечается снижение потока иностранных граждан, приезжающих в Россию для прохождения лечения». Вопрос о переносе сроков лечения для каждого из них будет решаться в индивидуальном порядке. Многое будет зависеть от динамики распространения COVID-19 и международной политики в отношении карантинных мероприятий.

В целом, напомнила сенатор Татьяна Кусайко, в России сейчас принят нацпроект, в рамках которого акцент делается на привлечение иностранных пациентов к нам, в Россию.

Задача — сделать так, чтобы не наши граждане ехали лечиться за рубеж, а, напротив, все ехали к нам. У нас для этого есть все ресурсы, — уверена Кусайко.

С лечением за рубежом придётся подождать

Эксперты единодушны во мнении, что пока ограничительные меры действуют по всему миру, речи нет ни о каком туризме — ни об обычном, ни о медицинском. Ситуация форсмажорная. Израиль, Германия, Южная Корея, Индия, Китай — наиболее востребованные страны у россиян для посещения с целью прохождения лечения. Все они в настоящий момент либо закрыты на карантин, либо не рекомендованы Ростуризмом и Роспотребнадзором.

Я точно знаю, что Израиль запретил въезд пациентам, с которыми были договоренности на плановые операции. Но говорить об ущемлении их прав или о невозможности реализовать право каждого человека на перемещение не приходится — вопрос сегодня лежит в форсмажорной плоскости, — рассказал Андрей Хромов.

Всю необходимую информацию о коронавирусной инфекции, включая меры неспецифической профилактики, можно получить на сайте Минздрава РФ, отмечает Игорь Платонов. Дмитрий Горин, в свою очередь, рекомендует доверять информации на официальных сайтах Ростуризма, МИД и оперативного штаба по коронавирусу.

Специалисты призывают не паниковать. Результаты последних исследований, которые были проведены в том числе и австралийскими учёными, показали, что коронавирус — тот же самый грипп. Иммунная система человека вполне успешно и самостоятельно способна с ним справиться. Принимать какие-то экстренные меры — чрезмерно, но и путешествовать за рубеж пока не получится.