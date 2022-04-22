Что будет с ценами на авто: стоит ли сейчас продавать автомобиль

Санкции, нестабильность курса рубля, неясность в вопросе поставок новых автомобилей в Россию — эти причины могут серьезно изменить автомобильный рынок в ближайшее время. Да он, собственно, уже изменился. Цены подскочили, но будут ли они расти дальше? NEWS.ru изучил мнения экспертов. Рассказываем, продавать автомобиль или лучше подождать, стоит ли сейчас поддаваться ажиотажу и что изменится в автосфере в ближайшее время.

Стоит ли продавать автомобиль в 2022 году и причины ажиотажа

В последние несколько месяцев российский вторичный рынок растёт, притом как по количеству машин, так и по покупательскому спросу. У граждан возник ажиотажный спрос на машины б/у, а многие автолюбители задумались — стоит ли сейчас продавать автомобиль с пробегом? Причины ажиотажа следующие:

срыв поставок импортных авто;

остановка локальных производств;

повышение ставок по автокредитам;

резкий рост цен на новые автомобили.

Спрос на новые авто падает, а фокус покупателей постепенно смещается на вторичный рынок. Реальные продажи автомобилей «с салона» в первой половине апреля оказались почти втрое ниже, чем в первой половине марта. Тот, кто ранее хотел купить новый автомобиль, теперь с большой вероятностью будет ориентироваться на авто с пробегом. Ведь даже если курс рубля стабилизируется, ждать резкого снижения цен на новые машины не стоит.

А раз на вторичном рынке возникает повышенный спрос, то должно расти и предложение. Поэтому автолюбители задаются вопросом: стоит ли сейчас продавать автомобиль по значительно подросшей стоимости?

Стоит ли продавать автомобиль в 2022 году Андрей Егоршев/NEWS.ru

Продавать автомобиль или подождать: советы экспертов

На самом деле ажиотаж уже начал спадать. Кто-то покупал авто, чтобы через 1-2 месяца продать дороже. Кто-то бросился вложить свободные деньги в автомобиль, чтобы сохранить свои сбережения. Но деньги, как известно, заканчиваются быстро. Ажиотаж спал, но вопрос остался актуальным — стоит ли продавать или покупать автомобиль сейчас?

Эксперты в один голос советуют избавляться от своего железного коня только тогда, когда есть значительные неисправности или возникают сложности с технической точки зрения. К примеру, европейские санкции и уход большинства автобрендов из России, бесспорно, приведут к дефициту запчастей. За этим последует повышение стоимости обслуживания авто, возможно, в несколько раз. В таком случае продажа будет целесообразным решением.

Также целесообразно будет продать машину при обмене ее на другую. При условии, что вы можете себе позволить купить другой автомобиль, более надежный технически. Если же речь идет о панике, попытке сохранить деньги, купив доллары, и прочих подобных «телодвижениях», то не стоит этого делать. Автомобиль, если он в хорошем техническом состоянии, сохранит деньги с большей вероятностью.

Да, машины сейчас продаются. И продаются дорого, как раз таки «на панике». Но покупательская способность довольно сильно снизилась. Люди замерли в ожидании. Финансовые аналитики предрекают тяжелый период для российских покупателей, поэтому население стало думать наперед и экономить деньги.

Продавать автомобиль или подождать Андрей Егоршев/NEWS.ru

Многие автовладельцы считают, что стоит продавать автомобиль по причине подорожания запчастей. Железного друга становится дорого содержать. Возможно, будет некоторая корректировка цен на запчасти, когда наладятся альтернативные каналы поставок, но сейчас прогнозировать снижение цен и его сроки невозможно. Но если автомобиль исправен и не требует вложений, то не нужно от него избавляться.

Что будет с рынком авто

Данные Росстата показывают рекордное подорожание автомобилей с начала 2022 года до середины марта. За отечественное авто в этот период пришлось заплатить на 21% больше, за иномарку — на 29%. Начало марта оказалось совсем «космическим» — подорожание примерно на 40%. На вторичном рынке цены выросли на 10–30%.

Апрель немного порадовал выравниванием курса рубля по отношению к доллару, цены стали снижаться. Запросы продавцов вторичного рынка тоже умерились, ведь спрос за такую стоимость значительно сократился. Чего ждать дальше и стоит ли сейчас продавать автомобиль, пока цены еще держатся, хоть уже не на пике?

По прогнозам экспертов, стоит ожидать продолжения глобального тренда на повышение стоимости покупки и владения авто — к концу 2022 года стоимость на автомобили может вырасти еще на 15–20%.

Если вы всё же намереваетесь продать автомобиль, но не успели сделать это в феврале-марте по завышенной стоимости, то стоит подождать конца года.

Стоит ли сейчас продавать автомобиль с пробегом Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не забудем напомнить, что статья носит ознакомительный характер, ведь собственные финансы — это всегда личная ответственность. Следите за новостями, анализируйте события, учитывайте текущие обстоятельства и принимайте верные решения!

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