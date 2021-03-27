«Что б ты сдох!»: Жительница Воронежа устроила скандал в такси

https://static.news.ru/photo/3655e7fa-8f10-11eb-87f3-96000091f725_660.jpg Фото: vestivrn.ru

В Воронеже нервная пассажирка устроила скандал в такси. Женщина обматерила и ударила водителя, а также повредила автомобиль.

Инцидент произошёл утром 25 марта. По словам таксиста, пассажирка села в машину уже будучи недовольной. Женщине не понравилось то, что он якобы не в том месте ждал её.

Во время поездки пассажирка возмущалась тем, что водитель едет слишком медленно, тогда как она торопится, «пропускает всех подряд» и «что-то тыкает в телефоне». Когда таксист предложил женщине выйти, раз её не устраивает поездка, она отказалась и на повышенных тонах потребовала быстрее довезти её до места назначения.

Водитель, желая прекратить конфликт, решил высадить пассажирку. Та сорвалась на крик, начала оскорблять таксиста и требовать остановить машину. Кроме того, она кому-то звонила по телефону, жалуясь, что её якобы не выпускают из автомобиля.

Женщина также требовала от водителя открыть дверь и угрожала заявить на него в полицию. Таксист уверял, что дверь авто не заперта, но женщине долго не удавалось с ней справиться. В итоге она, сломав ручку, покинула машину, плюнула в водителя и прокричала ему: «Чтоб ты сдох!»

Водитель рассказал изданию «Вести Воронеж», что подобное происходит с ним впервые за 10 лет работы. Он обратился в полицию и там начали проверку по факту инцидента.

Таксист добавил, что машину он взял в аренду. В автопарке ущерб оценили в 2,5 тысячи рублей. Взыскивать эту сумму будут с пассажирки.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве обнаружили тело таксиста с множественными ножевыми ранениями. Выяснилось, что его зарезал пассажир 2002 года рождения. Подозреваемого задержали. Свою вину он признал и пояснил, что конфликт с водителем произошёл из-за оплаты проезда.