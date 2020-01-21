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Трагедия в Перми, где в хостеле из-за прорыва трубы погибли люди, может привести к массовому закрытию таких мини-отелей по всей России. Так считает вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.

Выводы будут сделаны, и фактически во всех субъектах будет проведена ревизия. Будут подняты на ноги все возможные силовые ведомства. Наверно, будет акция по закрытию всего, что похоже на этот хостел, — сказал Колесников на пресс-конференции в информагентстве «Национальная служба новостей».

Трагедия произошла в ночь на 20 января. В хостеле «Карамель», расположенном в подвальном помещении, прорвало трубу отопления и залило комнаты. В результате погибло пять человек, в том числе ребёнок. Ещё шестеро получили термические ожоги, писал NEWS.ru.

Сейчас по факту случившегося началась прокурорская проверка.