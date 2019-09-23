https://static.news.ru/photo/38675028-de0a-11e9-abab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Члены совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) считают, что приговоры, вынесенные в отношении Константина Котова и Павла Устинова, должны быть отменены. Они направили на имя прокурора столицы Дениса Попова письмо, в котором попросили обратить личное внимание на уголовные дела в отношении этих участников митингов в Москве.

В Совете заявили, что приветствуют инициативу прокуратуры по изменению меры пресечения Устинову, но считают её недостаточной. По мнению членов организации, оснований для привлечения его к уголовной ответственности нет. Что касается Котова, то вынесенный ему приговор противоречит конституционному смыслу ст. 212.1 УК РФ, полагают в СПЧ.

Правозащитники также отметили, что во время рассмотрения дел Котова и Устинова в Тверском суде был нарушен принцип состязательности процесса. В частности, суд отказался рассматривать видеоматериалы, которые опровергали позицию обвинения. Сегодня они находятся в широком доступе и активно обсуждаются в Интернете.

Приговоры Котову и Устинову вызывают обоснованное возмущение общества и наносят серьёзный ущерб авторитету отечественной правовой системы, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Суд приговорил Котова и Устинова к четырём и трём с половиной годам лишения свободы соответственно. Первый осуждён за неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий, второй — за применение опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированного митинга. Как писал News.ru, Устинов отказался признать себя виновным. Он заявил, что в акции не участвовал, а просто проходил мимо.