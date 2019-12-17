https://static.news.ru/photo/a1ea3ab6-210c-11ea-bef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker.net/Global Look Press

Объявление с извинениями членов избирательной комиссии было опубликовано в газете «Красноярские новости». Авторы на странице с судоку принесли извинения за подтасовку результатов выборов.

Инцидент произошёл 9 сентября 2018 года. Члены комиссии Полованова, Прошкина и Ахоян совершили действие, в котором «очень раскаиваются», передаёт «Тайга.Инфо».

Своими действиями [мы] подорвали веру в честность выборов у граждан, — говорится в объявлении.

Авторы отметили, что готовы предстать перед судом.

В настоящий момент в их отношении рассматривается дело о фальсификации итогов голосования, оно было возбуждено в сентябре 2018 года.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что планирует принять участие в выборах в Государственную думу. Избирательная кампания начнётся в 2021 году.