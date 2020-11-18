Членство Меня в «Единой России» было приостановлено в 2018 году

https://static.news.ru/photo/90317958-29ab-11eb-baaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвиняемый в хищении 700 млн рублей аудитор Счётной палаты Михаил Мень не является членом партии «Единая Россия» с 2018 года. Об этом сообщил заместитель секретаря генерального совета фракции Александр Хинштейн.

Членство Михаила Меня в «Единой России» было приостановлено при назначении аудитором Счётной палаты. Это требование закона, — цитирует Хинштейна РИА Новости.

Михаил Мень был задержан в среду, 18 ноября, по обвинению в хищении 700 млн рублей в 2011 году, когда он занимал посты губернатора и председателя правительства Ивановской области. Согласие на задержание чиновника и на определение ему меры пресечения дал Совет Федерации.

По словам генпрокурора Игоря Краснова, у следствия нет причин сомневаться в виновности Меня. Он заявил, что СК РФ обладает достаточными доказательствами причастности аудитора Счётной палаты к хищению.

Как писал NEWS.ru, Главное управление СКР предъявило Меню обвинение по части 4 статье 160 УК РФ. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следствие продолжает сбор и закрепление доказательств.