Членов экипажа сбитого Ил-76 представили к госнаградам посмертно Родным погибших членов экипажа сбитого Ил-76 вручили ордена Мужества

Фото: Стрингер/ТАСС

Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76

Ордена Мужества вручили родным погибших членов экипажа российского военно-транспортного самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания состоялась в родном для летчиков Оренбурге.

К наградам посмертно представили шестерых человек. Они погибли 24 января в результате крушения самолета Ил-76 под Белгородом. На борту также находилось 65 украинских военнопленных для обмена и трое сопровождающих.

По данным Минобороны РФ, Ил-76 был поражен Вооруженными силами Украины из района села Липцы Харьковской области с помощью зенитного ракетного комплекса. Ведомство также назвало произошедшее с Ил-76 терактом. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Депутат Госдумы, член рабочей группы по вопросам СВО Яна Лантратова ранее призвала посмертно наградить членов экипажа самолета Ил-76, сбитого ВСУ в Белгородской области. Парламентарий обратилась с таким предложением к министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Лантратова обратила внимание на сообщения СМИ о том, что после попадания украинских ракет летчики Ил-76 развернули борт от населенного пункта. Депутат подчеркнула, что таким образом пилоты пытались избежать жертв среди мирных людей.