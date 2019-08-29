https://static.news.ru/photo/df360904-ca63-11e9-9445-fa163e074e61_660.jpg Олег Сенцов Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Членам московской Общественной наблюдательной комиссии сказали, что режиссёра Олега Сенцова нет в столичном СИЗО «Лефортово».

Наблюдатели посетили СИЗО «Лефортово», чтобы встретиться с Сенцовым и иными гражданами Украины, которые там содержатся. Им заявили, что с Сенцовым они встретиться не смогут, потому что его в этом следственном изоляторе нет, — цитирует ТАСС заявление представителя ОНК.

Как писал News.ru, по данным некоторых СМИ, осуждённый по обвинению в терроризме режиссёр Олег Сенцов включён в списки на обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Такое предположение было сделано после освобождения из-под стражи главы информационного портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Сообщалось также, что Сенцов был переведён из колонии в Лабытнанги в Москву. Такая информация появилась в нескольких Telegram-каналах. Однако защита режиссёра какой-либо информацией о его доставке в следственный изолятор «Лефортово» в Москве пока не располагает.

Сенцов был приговорён Северо-Кавказским военным судом к 20 годам колонии строгого режима в августе 2015 года. Ему инкриминировали подготовку терактов в Крыму. Сторонники режиссёра по всему миру считают его невиновным.