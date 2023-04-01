Члена Союза журналистов России исключат после признания иноагентом Члена Союза журналистов России Георгия Чентемирова исключат после его признания иноагентом

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Георгий Чентемиров

Главу Карельского отделения Союза журналистов России Георгия Чентемирова исключат из организации после внесения его Минюстом в список иностранных агентов. Об этом в разговоре с «Подъемом» заявил руководитель СЖР Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что для него внесение члена организации в перечень иноагентов не стало неожиданностью.

С самого начала специальной операции он наговорил на несколько сроков и с семьей уехал из России. В ближайшее время в Карелии проведём конференцию регионального Союза журналистов, где будет избран новый председатель. По уставу признание иноагентом — повод для исключения из членов СЖР, — сказал Соловьев.

Он добавил, что пока окончательное решение по указанному вопросу не принято, но, возможно, это произойдет уже в ближайшее время.

Список иноагентов вновь пополнился 31 марта. Минюст включил в перечень лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского. В реестр также были включены депутат горсовета Новосибирска и ведущий «Популярной политики» Сергей Бойко, глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, общественный образовательный проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и благотворительная организация «Настоящая Россия».