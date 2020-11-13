Член «Справедливой России» Абубакар Арсамаков умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5ab3fbce-274a-11eb-a10b-fa163e074e61_660.jpg Абубакар Арсамаков Фото: spravo_ross/vk.com

Основатель и бывший президент Московского индустриального банка (МИнБанка), а также член Центрального совета «Справедливой России» Абубакар Арсамаков скончался из-за коронавируса. Ему было 64 года. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Из жизни ушёл наш товарищ, член центрального совета партии «Справедливая Россия» Абубакар Арсамаков. Он стал очередной жертвой коронавируса. Врачи боролись за его жизнь, но, к глубокому сожалению, спасти его не удалось, — передал через пресс-службу лидер эсеров Сергей Миронов.

Как напомнил Миронов, Арсамаков внёс большой вклад в становление системы безналичных расчётов в Южной Осетии, и назвал его специалистом высшего класса.

Членом эсеров Арсамаков стал на IX съезде партии в 2017 году. До этого с 1998 года был президентом Московского индустриального банка, занимавшего 33-е место по размеру активов среди российских кредитных организаций. Арсамаков основал МИнБанк в 1990 году. Он просуществовал до июля 2019 года, когда Банк России стал владельцем 99,99% акций санируемого МИнБанка.

В России в воскресенье коэффициент распространения COVID вырос до 1,07. Согласно данным специалистов, в Москве показатель находится на том же уровне, при этом 14 ноября он составлял 0,94.

Кроме того, за последние сутки в России зарегистрировали 22 572 новых случая заражения коронавирусом. 25,9% новых случаев заражения (5854) протекают бессимптомно. За день в стране выздоровели 14 456 пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус (18 626 днём ранее), жертвами пандемии стали 352 жителя России (391 днём ранее).

Как писал NEWS.ru, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер первый руководитель Духовного управления мусульман (ДУМ) Нижегородской области Умар Идрисов. Ему было 66 лет. Имам-хатыб Нижегородской соборной мечети скончался в ночь на 8 ноября.