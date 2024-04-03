Член СПЧ рассказал, как исламисты провоцируют россиян Член СПЧ Кабанов назвал провокацией ношение никабов и молитвы в метро

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Исламисты провоцируют россиян на конфликты ношением никабов и публичным исполнением религиозных обрядов в метро, сообщил NEWS.ru член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, благодаря этому в повестку удалось «пропихнуть» понятие исламофобии, которым мигранты пользуются каждый раз, когда их задерживают за нарушение общественного порядка.

Они нас провоцируют: никабами, публичным исполнением религиозных обрядов в метро. Это провокация в чистом виде. Так, в повестку удалось пропихнуть такое понятие, как исламофобия. Теперь радикалы, когда их начинают «закрывать» правоохранительные органы, объявляют о том, что это происходит на основании исламофобии, — заявил Кирилл Кабанов.

По его мнению, такое поведение мигрантов может иметь очень опасные последствия. Член СПЧ считает, что подобными провокациями радикалы пытаются вербовать людей из традиционного ислама и раскачивают ситуацию.

Ранее Кирилл Кабанов заявил, что многие нелегальные мигранты пользуются социальными услугами в России, хотя не имеют необходимых документов для пребывания на территории страны. По его словам, это, в частности, касается медицины, образования, дошкольного воспитания детей.