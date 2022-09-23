Член СПЧ рассказал о коррупционной схеме с участием Аллы Пугачевой Член СПЧ Кабанов: на концерт Пугачевой выделили 40 млн рублей для вывода денег из бюджета

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народную артистку Аллу Пугачеву могли задействовать в коррупционной схеме, используемой чиновниками для вывода денег из бюджета, заявил в интервью «Царьграду» член СПЧ и глава Антикоррупционного комитета России Кирилл Кабанов. Об этом он рассказал, комментируя давний скандал с участием певицы, когда в 2019 году компания, входящая в госкорпорацию «Ростех», выделила 40 млн рублей на ее концерт. Суть схемы, по словам Кабанова, заключалась в том, что на организацию выступления выделяется заведомо завышенная сумма, а разница между сметой и реальной стоимостью издержек уходит в карман организаторам.

Поэтому, может быть, именно такая сумма огромная. Либо это сумма, куда входили частные корпоративы для топ-менеджеров. Тогда никто не разбирался с этой историей, потому что были такие авторитеты среди артистов, их особо никто не трогал, — отметил эксперт.

Кабанов сомневается, что в полиции сегодня заинтересуются, откуда взялись эти 40 млн, но заявил, что такое расследование могло бы быть полезным, так как «быстро бы отрезвило весь шоу-бизнес».

В 2019 году в Сеть попало письмо от гендиректора акционерного общества «Вертолеты России» Андрея Богинского в адрес управляющего директора ПАО «Росвертол» Петра Мотренко. В нём государственная корпорация «Ростех» предложила оказать спонсорскую поддержку для организации концерта певицы Аллы Пугачевой в виде 40 млн рублей. Официальная представительница артистки отметила, что данная сумма — малая часть стоимости организации выступления.